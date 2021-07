Kolumna Mateja Lahovnika: Obvezno cepljenje

Cepiva je dovolj na zalogi, ampak pameti pri vseh očitno ne, saj je trenutno cepljenih le 40 odstotkov prebivalstva. Precej ljudi zavrača cepljenje kljub vsem opozorilom stroke in podatkom o nevarnosti delta mutacije korone. Nekateri maturantje so celo odpotovali na zaključni izlet v državo, kjer je ta nova nevarna mutacija najbolj razširjena. Razprave o tem, kako bi se moralo še komunicirati, da bi prepričali dovolj ljudi, da se cepijo, nimajo več smisla. Informacij o tem, da je cepljenje koristno in da so stranski učinki zanemarljivi, je bilo več kot dovolj s strani stroke in pozivov za cepljenje tudi.



Zdaj je kvečjemu čas za razmislek o tem, ali bi moralo biti cepljenje proti koronavirusu obvezno. V nekaterih evropskih državah so temu naklonjeni. V Sloveniji bi ureditev obveznega cepljenja proti koroni, glede na izkušnje, verjetno rušila tudi ustavno sodišče in varuh človekovih pravic. Dosedanja praksa je namreč pokazala, da tako naše ustavno sodišče kot tudi varuh človekovih pravic postavljata pravico do svobodne izbire posameznika nad pravico ljudi do javnega zdravja.

Zato je alternativna rešitev pogojevanje koronapomoči s cepljenjem. Hrvaška vlada se je na primer že odločila, da je to smiselno, ker tisti, ki zavračajo cepljenje in s tem ogrožajo javno zdravje, ne morejo pričakovati finančnih pomoči od države zaradi koronavirusa. Zagotovo postaja nesmiselno, da bi država še naprej krila stroške testiranj tistim, ki nočejo izkoristiti ponujene možnosti cepljenja. Posamezniki, ki želijo tvegati in se nočejo cepiti, bi morali finančne posledice, če zbolijo zaradi korone, nositi sami. Znanstveno dokazano namreč je, da cepljenje močno zmanjšuje okužbe, v primeru okužbe pa je potek bolezni bistveno blažji.



Ni prav, da smo vsi prebivalci talci tistih, ki brez upravičenega razloga zavračajo cepljenje, in se zaradi neodgovornih posameznikov spet soočamo z epidemijo. Prvi korak, ki ga je vlada storila, je obvezen PCT-pogoj za vstop v državo, torej preboleli, cepljeni ali testirani. Očitno pa bo treba vsaj razmisliti tudi o naslednjih korakih.

