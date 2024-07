Kolumna Mateja Fišerja: Spolne težave

Bil je dan, podoben tem, ki smo jim trenutno priča. Ozračje je bilo pregreto, asfalt in beton prav tako, vroči zrak je stal in se ni nikamor premaknil, pred parlamentom pa proslava, na kateri je predsednik Milan Kučan izjavil eno tistih, ki se ti kot državniku posrečijo le redko kdaj in ostanejo zapisane večno. »Nocoj so dovoljene sanje, jutri je nov dan.« In tako se je začela naša nova zgodovina. To je bil čas, ko še ni bilo množične uporabe interneta, družabnih omrežij in telefoni so bili v veliki večini še na kablu v predsobi, na polički, prekriti z lično izdelanim heklanim prtičkom. Tako so generacije, ki ji pripadam, začele počasi dojemati svet, ki je, kot nekateri to imenujejo, postal vedno hitrejši. Ne hitrejši po načinu premikanja, saj kot ugotavljamo z vsemi novotarijami, ki jih sprejemamo, z vsemi izboljšavami ne prihajamo na cilj hitreje, ampak porabimo več časa v kolonah, vrstah, kjer čakamo. Takrat je avtobus iz Murske Sobote do Ljubljane, znameniti Pirančan, vozil še po stari cesti mimo Elbla v Lenartu, Štormana in po trojanskem klancu. Novi dan nas pač vedno preseneti, ker nam vsega, kar ponuja, ne uspe dovolj hitro predelati, da bi ga lahko razumeli. In prav ta nezmožnost dojemanja novega dne daje občutek, da gre svet vedno hitreje. Ne govorimo o umetni inteligenci in podobnih tehničnih novostih, ampak o zelo bazičnih stvareh. Pred dnevi sem govoril s študentko iz tujine, ki živi v študentskem domu v skupnih stanovanjih. Presenetilo me je, da so jo kolegi, bodoči sostanovalci, ob vselitvi in predstavljanju poleg imena vprašali po zaimku. To se baje dandanes sprašuje, če želiš biti dovolj vljuden. Gre pač za vprašanje spolne identitete. Mi, ki smo po odrasli po starem kopitu, vemo, da sta spola dva, vendar je, kot je videti, to stvar starih sanj in nikakor novega dne. Dandanes spola nista več zgolj dva. Spolov je več in če želiš biti dovolj prijazen, moraš posameznika obravnavati in naslavljati v spolu, kot si ga je sam določil. Baje obstaja na svetu 72 različnih spolov in posameznik sam izbere, kaj od tega vzame in kaj od tega je. Super, bi lahko rekli, saj me res ne zanima, kako drugi živijo in katerega spola so, vendar bo zadeva v prihodnosti tehnično lahko zelo zanimiva. Ko bo zakonodaja usklajena z vsemi novimi spoli, bodo najprej vsekakor poskočili gostinci, ki bodo morali ne nekakšen način uskladiti stranišča v skladu z različnimi spoli. Sicer je že danes ta delitev na moški in ženski WC mogoče nekoliko staromodna in bi lahko bili vsi na enem. Kot na starih nogometnih stadionih. Po drugi strani me zanima, kako bomo prilagodili gramatiko vsem novim spolom in pisali maturo, nato pa pridejo težave z danes poznanimi ženskimi parkingi, spolnimi kvotami na volitvah in barvanjem sob ob rojstvu otroka, ki so zdaj bodisi modre bodisi roza. Naslednji so vsekakor izzivi kozmetične in tekstilne industrije, kjer se bo polica, ki je danes razdeljena nanj in njo, drastično razširila. Se pa odpira tudi več možnosti tistim, ki danes še vedno »staromodno« seksate zgolj z vedno istim spolom. Ne govorimo o neki fikciji in težavah z umetno inteligenco, ampak o resničnosti, ki je, kot je videti, že tukaj. In ne pozabite, nocoj so še dovoljene sanje, jutri pa je nov dan.