Kolumna Marka Uršiča: Pierogi in rdečekožci

Združene države Amerike so res čudne. Zanimivo si je denimo pogledati prenose tekem poklicne lige National Football League v ameriškem nogometu. Ne zaradi taktičnih fines podajalcev in »tankovskega« prebijanja tekačev skozi nasprotnikovo obrambo. Pred časom sem tako po televiziji spremljal obračun med Washington Commanders in Pittsburgh Steelers.

Vrli ameriški komercialno naravnani grafični opremljevalci prenosov, ki že tako ali tako pretiravajo z vsemi podatki o uspešnosti podaj quarterbackov ali osvojenih in pretečenih jardih, so sredi srečanja na zaslon vrgli podatek, katera jed v Washingtonu oziroma Pittsburghu je tipična za to mesto. In za Pittsburgh se je na ekranu zasvetlilo ... pierogi! To so polnjeni cmoki iz testa, nacionalna jed na Poljskem. Pa pridemo do zgodovine razvoja, tudi gospodarskega, ZDA.

To, da so Indijance uničili, se v ZDA še ni nihče politično opravičil.

Pittsburgh ima vzdevek mesto jekla, zato, ker je bilo včasih središče ameriške jeklarske industrije. Propad jeklarstva v ZDA pa je povzročil, da danes v samem Pittsburghu ni nobene jeklarne več. Vsaj tako je lahko prebrati. Tudi ime kluba v NFL Steelers (jeklarji) pove dovolj. In kdo je delal v jeklarnah? Poljaki, Slovenci ... In poljski gospodarski priseljenci so v Pittsburgh prinesli tudi pieroge. Da, ZDA so res čudne.

Sam v NFL sicer navijam za klub Washington Redskins. Da, prav sem napisal, ne Commanders, temveč Rdečekožci. Leta 2020 so zaradi kritik, da je ime Redskins rasistično in žaljivo do prvotnih prebivalcev ZDA, tega in logotip glave Indijanca na čeladah in športnih oblačilih umaknili. No, za to, da so priseljenci ob prodoru z vzhoda na zahod ZDA Indijance iztrebili, uničili in jih prisilili v ponižujoče življenje v rezervatih, pa se še ni v ZDA nihče javno in glasno politično opravičil. V Kanadi so se.

Sam navijam za Washington Redskins ravno zaradi tega, ker v nekdanjem klubskem logotipu glave Indijanca vidim predstavnika ponosnega, pogumnega in duhovno bogatega naroda staroselcev Severne Amerike. Poglejte, kaj se danes dogaja po vsem svetu, od vojn, divjega kapitalizma »izbrane« elite, prevarantskih, lažlnivih in le za svoje (finančno) dobro delujočih politikov ... Je to pogumno in duhovno bogato?