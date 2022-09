Kolumna Lare Paukovič: Varal je

Družabna omrežja so sodobna oblika sramotilnega stebra. Vsakdo lahko objavi obremenilno zgodbo o kom drugem in pričakuje, da bo postala viralna, kajti ljudje enostavno obožujejo škandale. Pri tem vsaj na začetku ne moremo vedeti, ali je zgodba resnična ali ne. No, v primeru slavnega glasbenika, člana skupine Maroon 5, Adama Levina, očitno je. Levina so v minulih dneh številne ženske razkrinkale, češ da je z njimi varal svojo nosečo ženo, manekenko in nekdanjega Viktorijinega angelčka Behati Prinsloo. Pri nekaterih naj bi dejansko prišlo tudi do fizičnega varanja, afere, drugim pa je nekaj časa pošiljal le zelo eksplicitna, obupana sporočila v slogu »Moj bog, p*zda, kako si huda, nerealno telo imaš, morda te bom moral pof*kati« in podobna, ki bi jih prej pričakovali od kakšnega sedemnajstletnika na snapchatu, ne od glasbenika, starega čez 40 let. Kakor koli, četudi trenutno ni jasno, kakšna je razsežnost Levinovih grehov – je vsem tem vplivnicam samo pisal in se slinil nad njimi ali pa je s kakšno res tudi fizično varal –, glasbenik očitno ima nekaj masla na glavi, saj je že objavil javno pismo, v katerem sicer ni priznal, da je spal z drugimi, se je pa pokesal, da je prestopil dovoljene meje, se vedel neprimerno in spravil v nevarnost svojo družino, ki je zanj »najpomembnejša stvar na svetu« (kot da tega ne reče vsak moški, ki ga zasačijo pri varanju), zato bo naredil vse, da jo zaščiti.

Adam Levine je že tretji moški iz sveta slavnih v zadnjem času, ki je bil v zvezi z žensko, ki so mu jo »vsi zavidali« (če je to sploh lahko kriterij), a se je vseeno odločil, da bo preveril teren še drugje. Oboževalci pevke Shakire po vsem svetu so zmajevali z glavo v nejeveri, ko so ugotovili, da jo je varal njen dolgoletni partner, nogometaš Gerard Pique. Ravno tako se je s svojim partnerjem zaradi nezvestobe pred kratkim razšla ena najbolj privlačnih manekenk na svetu Emily Ratajkowski.

Seveda je pri tem čisto vseeno, ali gre za znane osebe ali anonimne ljudi. Na stotine moških na vseh koncih sveta vara svoje žene ali partnerice, ravno tako privlačne kot omenjene tri ženske in še z neštetimi drugimi dobrimi lastnostmi. Po drugi strani na stotine žensk na vseh koncih sveta natika rogove privlačnim moškim, od katerih dobivajo le spoštovanje in ljubezen. Zanimivo je torej, kako nas vsak tak primer iz »sveta slavnih« vsakič znova tako šokira.

Ponovno bi lahko razpravljali o smiselnosti monogamije. Morda za nekatere ta koncept, koncept enega partnerja za celotno življenje, pač ne deluje, ne glede na to, kako se poskušajo prilagoditi družbenim kalupom. S tem ni nič narobe, a boleče postane, ko se taki ljudje sparčkajo s tistimi, za katere je monogamija dejansko vrednota. Monogamno razmerje gotovo ponuja določeno varnost, sploh zdaj, v času vojn, epidemij in kriz. Toda po drugi strani je naša doba doba neštetih možnosti – in egocentrizma. Pred časom sem nekje prebrala stavek, ki mi je dal misliti: da ljudje ne zapuščajo več razmerij, ker se imajo slabo, ampak ker bi se lahko imeli še boljše. Tudi varajo iz istih razlogov. Osvojena »trofeja« pač ni več zanimiva trofeja. Družabna omrežja nas puščajo v prepričanju, da so vsi drugi boljši in lepši od nas, da imajo boljše, privlačnejše in pozornejše partnerje od naših, da si zaslužimo več. Pozabimo, da je tudi naš partner ali partnerica sanjski moški oziroma ženska za nekoga, če že za nas ne več, in se že vneto oziramo po sosedovi travi.