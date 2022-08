»Najbolj šokantna afera« trenutno, v katero je očitno vpleteno več akterjev slovenske kulturne scene, saj je eden od njih storil samomor, me je pretresla. Človeka, o katerem je govor v anonimnih pričevanjih mladih deklet, ki so vzniknila na instagramu, namreč osebno poznam. Vedela sem, da je ekscentrik, in gotovo tudi, da ima nekaj slabih lastnosti, a zgodbe o spolnem nasilju, ki se je očitno ves čas dogajalo tako blizu, težko ozaveščam. V tujini so okostnjaki kot za šalo padali iz omar, zgražali smo se, da je treba posiljevalce najstrožje obsoditi, a nisem si mislila, da bo prišlo...