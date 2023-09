Kolumna Lare Paukovič: Past viralnosti

Ko nekaj postane viralno, to v internetnem jeziku pomeni, da se hitro širi po različnih kanalih: e-mailih, sporočilih v aplikacijah, družbenih omrežjih, in da bo na neki točki, če boste v družbi omenili to zadevo, vsaj še nekaj ljudi vedelo, o čem govorite, pa četudi gre za nekaj popolnoma banalnega.

Velikokrat so viralni izseki iz novic – novinar/-ka mimoidoče na terenu sprašuje o dogajanju in nekdo ji da smešen ali nenavaden odgovor. Tako smo v Sloveniji dobili zimzelen viralen posnetek »za božič smo doma«, ki je nastal pred leti na božični večer. Voditeljica je po maši v ljubljanski cerkvi za slovensko komercialno televizijo intervjuvala vernike in naletela na očitno zelo živčno dekle, ki je v odgovoru na vprašanje, kako bodo z družino preživeli božični večer, vsaj petkrat ponovila, da »so za božič najraje doma«. Ali pa legendarnega »Požigalca«, posnetek fanta, ki je pomagal ujeti »Požigalca«, ki naj bi bil tedaj v Velenju odgovoren za veliko število požarov, in je pred kamero razlagal, da se je »zašvicu ful« (ta viralka je postala še bolj znana, ko je režiser Luka Marčetič posnel parodijo nanjo).

Hrvati pa imajo na primer viralnega tipčka, ki je pred leti na prošnjo novinarke v koloni vozil komentiral gnečo na hrvaških cestninskih postajah. »Uvedite vinjete, zaboga, kakšno maltretiranje je to!« je med drugim izjavil. »Kaj je to, 'Mad Max'? Stay out of the highways on Fridays?« Ob zaključku je novinarko še vprašal, zakaj ni primerneje zaščitena pred soncem; kje ima »kapice« in »sun protection« (zaščito pred soncem, op. a.).

Omenjeni liki v sodobnem ljudskem izročilu izgubijo ime in priimek in postanejo »meme«, predmet zabave, pogosto posmeha. Kdo so in kaj počnejo izven viralnega posnetka, v resnici zanima malokoga. Za javnost so »Za božič smo doma« dekle, »Mad Max«, »Požigalec«. Tako je bil marsikdo (vključno z mano!) gotovo presenečen, ko je izvedel, da je »Mad Max« s posnetka na avtocesti pravzaprav Leo Mujić, priznani, večkrat nagrajeni beograjski koreograf in baletnik, ki živi v Zagrebu. Dobro ga pozna tudi slovenska kulturna javnost (vsaj po imenu, če že nismo vedeli, kako je videti), saj ustvarja tudi za naše odre, nazadnje se je podpisal pod uspešen balet Veliki Gatsby. Pa vendar bo za splošno javnost verjetno ostal prepoznaven izključno po viralnem posnetku, ne po dosežkih.

Pravzaprav se je ravnokar pojavil še v eni viralki: na ulicah Zagreba so novinarji mimoidoče intervjuvali, kaj si mislijo o novem uličnem muralu (poslikavi) na tleh. Mujić je dal spraševalcu zabavno lekcijo o tem, kaj mural sploh je – po definiciji gre pri muralu za ulično poslikavo na zidu –, a je bil proti koncu nekoliko užaloščen, ko ga je novinar spraševal o umetnosti in o tem, ali je je v Zagrebu dovolj, vendar ni imel pojma, s kom se pogovarja. »Če ne veste, kdo sem, je popolnoma irelevantno, da vam o tem sploh govorim. V Zagrebu je že dovolj umetnosti, očitno pa ni dovolj ljudi, ki bi to umetnost konzumirali,« je zaključil Mujić, ki je, vsaj tako se zdi, zaslutil, da bo »smešni« posnetek spet vzbudil ogromno pozornosti, zato je želel, da bi se ljudje tokrat bolje izobrazili o tem, kdo v njem nastopa. Zaman? Verjetno. Eden od komentarjev na družbenih omrežjih pod posnetkom o muralu se bere takole: »Sigurno je to neki akademik, ki si je izmislil nekaj za dobrobit naroda, ampak pozabite na to. Danes je za javnost pomembno predvsem, koliko si 'blesav', ne šteje nič drugega.«