Kolumna Bojana Budje: Super krvava

Živimo čudne čase. Zanesljivo najbolj zmešane in nepredvidljive v življenju države, ki bo prihodnji mesec napolnila okrogla tri desetletja. Prav nič ni več dano samo od sebe, prav o vsem odločata izključno še korona in politika. Štiriindvajset ur na dan, sedem dni na teden. Da bo mera polna, se tema diktatorjema tu in tam pridruži še kdo ali kaj. Čez nekaj dni bo to super krvava polna luna. Takšna, ki smo ji priča le tu in tam, v najboljšem primeru vsakih nekaj let. Izraz super luna predstavlja njeno oddaljenost od Zemlje, pred 42 leti ga je ubesedil astrolog Richard Nolle. Čim bližje nam je, bolj super je luna. Nasa javlja, da bo polna luna 26. maja 157 kilometrov bližje Zemlji od zadnje podobne. Da bo mera polna, dogajanje sovpada s popolnim luninim mrkom, ki prihaja po domala poltretjem letu. Skratka, čakajo nas nori dnevi.



Že vpliv same polne lune je neštetokrat dokazan. Ne le na cerkvene praznike, kot je denimo velika noč, tudi ali zlasti na ljudi. Ne oziraje se, ali so cerkveni ali ta rdeči. Novodobne čarovnice v podobi prerokovalk in vedeževalk za čas ščipa, ki bojda kar kliče nase nesreče v vseh možnih pojavnih oblikah, odsvetujejo celo operacije, tudi puljenje zob, vsakršne tehtnejše pogovore in kajpak dogovore. Le kako bo potem šele tolkla majska mega kombinacija super krvave polne lune?! Hišne čarovnice trdijo, da v tistih dneh prav nič ne bo tako, kot bi moralo biti. Za nameček bomo nepotrpežljivi, vzkipljivi, tudi nasilni, sploh tisti usodni dan 26. maja, ko luna stopi v znamenje škorpijona. Menda bo tako našponana, da nam ne bo dala dihati. In prav na njen predvečer se bodo v našem državnem zboru denimo lotili obravnave in odločanja o Šarčevi rokohitrski ustavni obtožbi zoper premierja Janeza Janšo. Sam Bog nam pomagaj! (Ne)umnosti izrečenega iz poslanskih foteljev bo moč razvozlati kvečjemu s pomočjo psihologov, psihiatrov, logopedov, otorinolaringologov, urologov, lahko da tudi veterinarjev, živinorejcev, cvetličarjev, v najslabšem primeru z uporabo vsakovrstnih slovarjev ali celo logaritemskih tablic. Vladi in parlamentu v izogib takšnim zapletom predlagam, da med svoje najožje sodelavce pod nujno zaposlita strokovnjaka za astrologijo. Ali kar več njih. Da bodo pač s sejami primerno sledili nespornim pastem luninega koledarja.



Za tokratno super krvavo luno se to žal ne bo izšlo. Zato prosto po Jezusu: Oprostimo jim vnovič, saj ne vedo, kaj delajo!

