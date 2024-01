Zvezdnika Birminghamskih tolp ujeli z drogami

Pred dobrimi desetimi leti je svet obnorela britanska serija Birminghamske tolpe (Peaky Blinders), ki nas je popeljala v kriminalno podzemlje Birminghama v 20. letih prejšnjega stoletja, ko so Anglijo še vedno stresali popotresni sunki prve svetovne vojne. A čeprav se je sklepna epizoda zadnje, šeste sezone odvrtela pred dvema letoma, bodo oboževalci poulične tolpe, ki ji s trdo roko vlada Tommy Shelby, vendar dobili še nov odmerek. Že v tem letu, najverjetneje enkrat poleti, naj bi namreč začeli snemati filmsko verzijo priljubljene serije.

Toda čeprav je ustvarjalec serije Steven Knight filmskemu scenariju skoraj že napisal zadnjo piko, se zna zalomiti. Paula Andersona, ki je zaigral Arthurja Shelbyja, je policija namreč prijela zaradi posedovanja kokaina, amfetaminov in tablet na recept.

»Steve sicer še dokončuje in pili scenarij. A Paulova obsodba bi za seboj znala potegniti kar nekaj težav, saj je težko, že nemogoče, posneti Birminghamske tolpe brez enega glavnih likov, hkrati pa ustvarjalci filma ne morejo nadaljevati, kot bi se nič ne zgodilo,« je dejal vir.

Vidno okajen

Devet let je živel in dihal lik najstarejšega od Shelbyjevih otrok, ki s tolpo zavladajo birminghamskemu podzemlju. Toda očitno je šel Anderson pri vživljanju v svoj lik, ki ga premami opoj mamil, malce predaleč. Filmska umetnost se je pri 48-letnem igralcu očitno prelila tudi v njegovo resničnost.

Bilo je namreč okrog božiča, ko je s prijateljem in leto in pol starim dojenčkom zavil v svoj priljubljeni bar v severnem Londonu, kjer pa zvezdnik ni ostal le pri vrčku ali dveh piva. Ko je Anderson že nekoliko majavih nog namreč izstopil iz toaletnih prostorov, je iz stranišča butnil tudi vonj po kajenju krek kokaina. Ta ostri vonj je zdražil nosnice moškega, ki je čakal na vrsto, da si izprazni mehur, o čemer je tudi obvestil lastnika bara, ki je nemudoma poklical policijo. Slednja je naletela na vidno okajenega igralca, pri katerem so predstavniki zakona našli krek kokain, amfetamine in dve vrsti tablet na recept.

»Brez komentarja,« je bil njegov edini odgovor na policijski postaji, a so namesto njega spregovorili rezultati testa na droge. Ti so v zvezdnikovi krvi namreč pokazali prisotnost opiatov in kokaina (a ne tudi krek kokaina).

1600 evrov globe je plačal.

Kriv sem posedovanja zgoraj naštetih mamil. Tako je igralec priznal sodišču, ki ga je oglobilo s kaznijo v višini slabih 1600 evrov. Njegova odvetnica Moira MacFarlane je razložila, da se njen slavni varovanec, ko so ga oboževalci prepoznali, pač ni mogel upreti temu, da se ne bi prelevil v svoj televizijski alter ego.

»Ljudje ga pogosto prepoznajo in poskuša narediti vse, da oboževalce serije osreči in jim pokaže košček svojega lika. Na tisti dan so ga prepoznali in je zanje pač poskušal malce zaigrati, ljudje pa ga pri tem radi spodbujajo,« je dejala in zaključila, da se je znašel v nesrečnih okoliščinah in preprosto ni zbral moči, da bi rekel ne.