Zvezdnik serije Stranger Things razkril, da je gej

Osemnajstletni Noah Schnapp, ki ga je v zvezdniško stratosfero izstrelila serija Stranger Things, ima s svojim televizijskim alter egom Willom Byersom precej več skupnega, kot bi kdo utegnil misliti. Morda tudi več, kot je Noah sam vedel ali si priznal pred že skoraj sedmimi leti, ko je fantazijska grozljivka s prvo sezono razburkala tedanje televizijsko mrtvilo. »Očitno imam z Willom več skupnega, kot sem mislil,« je dejal igralec in v slogu svoje generacije prek platforme tiktok svetu razkril svojo istospolno usmerjenost. »Dolgo sem se skrival zaradi strahu. Ko pa sem zdaj prijateljem in družini končno priznal, da sem gej, so dejali le, da so to vedeli.«

Netflix je potrdil, da serija prihaja s peto sezono, ki pa bo tudi finalna.

Od prve sezone se je ugibalo, ali Willa na Mika veže več kot le prijateljstvo. FOTO: Netflix

Igralčevi najbližji so vedeli ali najmanj slutili, da Noahovo srce predramijo le pripadniki njegovega spola. In precej podobno so ljubitelji serije že po prvih epizodah prve sezone leta 2016 zaslutili, da Willa, Noahov televizijski lik, na njegovega najboljšega prijatelja Mika, ki ga je upodobil Finn Wolfhard, veže več kot le platonsko prijateljstvo. »Namigi so obstajali vse od prve sezone, a tega nismo zares vedeli. S četrto sezono, ko je postal starejši, pa je to postalo očitno. Zdaj je popolnoma jasno, da je gej in zaljubljen v Mika,« je dvome o Willovi usmeritvi poleti razblinil Noah. In morda mu je prav Willovo razkritje dalo moč, da to prizna tudi o sebi.

Noah zaradi strahu, ali bo sprejet, do sedaj ni priznal svoje istospolne usmerjenosti. FOTO: Osebni arhiv

Noah je odraščal z Willom. Star je bil namreč komaj enajst let, ko je začel živeti vzporedni življenji – eno kot Noah in drugo pred kamerami kot Will. In kot se je Will v izmišljenem filmskem svetu tiho spopadal z vprašanji lastne spolne usmerjenosti, so se podobni boji lastne identitete odvijali tudi v igralčevi notranjosti. »Pri tem, da sebi in drugim priznaš svojo spolno usmerjenost, ne gre za enoplastno stvar,« je dejal Noah in nadaljeval, da dolgo ni želel nasloviti Willove (in svoje) spolne usmerjenosti. »Ljudje so prihajali k meni, me spraševali. Želeli so vedeti, da bi Willa lahko popredalčkali. A tedaj, na začetku serije, je še vedno odraščal in bil zmeden tudi sam. A to pomeni biti otrok.«