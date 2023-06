Zvezdnik pri 83 letih postal očka, zdaj zahteva test očetovstva

Prejšnji mesec je svet šokirala novica, da bo Robert De Niro pri svojih že 79 letih postal oče še šestič. A če so drugi pri tem obstali odprtih ust, prihajajoči dojenček ni prav nič pretresel sivolasega zvezdnika, ki naj bi s svojim dekletom Tiffany Chen naraščaj celo načrtoval. »Le kako česa takega ne bi načrtoval!« je dejal De Niro. Povsem drugače pa se je na novico, da se bo pri 83 letih tudi sam pridružil klubu ostarelih novopečenih očetov, odzval Al Pacino. Ta je od šoka prebledel in je od svoje že visoko noseče, več kot pol stoletja mlajše ljubimke Noor Alfallah zahteval celo test očetovstva.

Ni si ga želel

Nikakršnega dvoma ni več. Al Pacino bo že čez kakšen mesec vnovič oče. Tako so mu povedali rezultati testa očetovstva, ki ga je oskarjevec zahteval od Noor. O svoji sposobnosti, da oplodi žensko, namreč ni dvomil (le) zaradi že precej visokih let, temveč naj bi mu to preprečevale tudi zdravstvene težave, menda povezane s ščitnico. A čeprav ga zdaj ne razjedajo več sumi, da bi mu 29-letna temnolaska, s katero sta se skrivaj začela videvati že med pandemijo, poskušala podtakniti otroka drugega moškega, se skorajšnjega vnovičnega očetovstva vseeno ne veseli preveč.

Cela zmeda je, s tem se zdaj ukvarjajo odvetniki.

»Noor je vedela, da si Al ne želi več otrok,« je povedal vir in še dejal, da bodoči starši sploh niso bili več skupaj, ko je Noor odvrgla bombo z novico nosečnosti. »Al je mislil, da je med njima že nekaj časa vsega konec. Nato pa se je vrnila v njegovo življenje in mu povedala, da je noseča.« To je bilo pred nekaj meseci, ko je bila Noor že približno na polovici nosečnosti. »Cela zmeda je, s tem se zdaj ukvarjajo odvetniki.«

Ljubezni med Alom in Lucilo je bilo konec leta 2017, a sta ostala najboljša in tesno povezana prijatelja. FOTO: wenn.com

V pozni jeseni življenja bo spet zibal, čeprav to ni edina sprememba, ki je zarezala v oskarjevčevo življenje. Vse težje, že skoraj nemogoče je zanj postalo ohranjati stike z bivšo Lucilo Solo, s katero sta se sicer razšla že pred šestimi leti, a sta ostala najboljša prijatelja. Še več, Al je za njeno hčer Camilo Morrone praktično očim, kar se ni spremenilo niti po koncu razmerja. A mu Noor zdaj skoraj prepoveduje stike z obema. »Med Lucilo in Noor že dlje vlada napetost. Nekaj se je moralo spremeniti. Skoraj kot po naključju pa se je Lucila prav zdaj, ko je Noor povedala Alu za nosečnost, preselila 3000 kilometrov stran.« Menda tudi, ker je Noor svojemu ljubimcu naravnost dejala, da ne bo prenašala njegovega obiskovanja Lucile kot tudi te ne bo sprejemala na njunem domu.

Noor je menda vedela, da si Al ne želi več otrok (oba na fotografiji skrajno levo). FOTO: Osebni arhiv