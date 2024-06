Zvezdnik o veliko mlajši ženi: prišla je, ko sem obupal nad življenjem

Harrison Ford je ljubezen svojega življenja našel v Calisti Flochard, ki je le tri leta starejša od njegovega sina Bena. On je bil legenda, ona od njega 22 let mlajša in na začetku karierne poti. V zvezi sta že več kot 25 let.

Tako se je začela njuna zgodba

Calista in Harrison sta bila leta 2002 oba povabljena na zabavo ob podelitvi nagrad zlati globus. Večer se je bližal koncu in on se je odpravljal domov. Calista se mu približala s kozarcem šampanjca in po njem polila pijačo.

Neumno, naravo in delovalo je popolno. Obrisal je šampanjec, pogledal Calisto, ki je zaradi zadrege zardela, se nasmehnil in pripomnil, da bo obleko odnesel na kemično čiščenje, ji elegantno poljubil roko in jo vprašal, ali ji lahko šampanjec kupi kje drugje.

Preostanek večera sta preživela skupaj. Tedaj 38-letna igralka mu je zaupala, da nima moža, ima pa posvojenega sina in ob slovesu sta se zmenila za naslednje srečanje.

Calista je takrat igrala v seriji Raztresena Ally in nastopala v filmih Ženske skrivnosti ter Sen poletne noči. Dobila je zlasti globus in bila nominirana za nekaj nagrad emmi.

V ljubezni ni imela sreče

V njenem življenju je bilo več moških, ni pa imela sreče v ljubezni. Najneprijetnejša dotedanja izkušnja z zvezami je bila povezana z Davidom E. Kellyjem, producentom serije Raztresena Ally.

Mož Michelle Pfeiffer jo je povabil, naj se naseli v njegovem stanovanju, kar je zavrnila, a je hkrati vedela, da ji lahko zavrnitev mogula zapre vrata do kariere.

Poklicala je njegovo ženo, nastala je velika drama, Michelle se je skoraj ločila od moža, Calista je bila nenadoma v središču pozornosti, a taktika se je obrestovala, vlogo je obdržala.

Kasneje se je sestajala s Samom Mendesom. Obljubil ji je roko in srce, vendar ga je čez mesec dni zalotila v objemu druge. Sledil je Ben Stiller, razšla sta se po treh tednih.

Pred drugim srečanjem s Harrisonom se je Calista počutila negotovo, a zadeve so se razvijale v pravo smer, postopoma se je navezala nanj in na umirjeno življenje ob njem.

On je bil zanjo idealen: potrpežljiv, vztrajen, nežen, skrbel je zanjo in za sina, čeprav je bil oče štirih otrok.

Dva prejšnja zakona in štirje otroci

Preden sta se spoznala s sedanjo ženo, je Fordu manjkalo samo nekaj: ljubezen. Kljub temu da sta bila za njim dva zakona in več zvez.

Z Mary Marquardt sta bila skupaj na fakulteti, poročila sta se junija 1964, poročena sta bila 15 let. Rodila sta se jima dva sinova: Benjamin, ki je po poklicu kuhar in Williard, ki se je odločil za učitelja.

Mary in Harrison sta se razhajala v interesih, ona ni marala soja žarometov. Za neuspešen zakon je on okrivil sebe:

»Bil sem nepotrpežljiv, stalno jezen na cel svet in ničvreden mož ter oče,« se je opisal.

Calista je bila prva, ki ji je zaupal, zakaj je razpadel njegov drugi zakon z Melisso Mathinson, s katero sta se spoznala leta 1979.

Močna ljubezen v zvezi ni trajala, kljub temu, da sta dobila dva otroka: sina Malcoma in hčerko Georgio.

V odnos se je naselila rutina, na koncu sta spala v ločenih spalnicah, in ko sta se po 14. letih zakona razšla, je bil on v težki depresiji.

Novo poglavje za oba

Dneve je preživljal na čudovitem ranču Jeckson Hall v Wyomingu, osamil se je, ribaril, skrbel za sadje in zelenjavo, edini stik z zunanjim svetom je bil časopis New York Times. Kmalu, ko je spoznal Calisto, jo je povabil, naj se preseli k njemu.

Nista govorila o zakonu, ona ga ni potrebovala, on je imel dve slabi izkušnji, nekoč ji je vendarle predlagal, da bi posvojil njenega sina Liama.

»Odlična ideja, a morda bi se morala najprej poročiti?« je rekla ona, on pa odvrnil: »Zakaj pa ne!«

Na praznik zaljubljenih ji je končno podaril prstan in zastavil vprašanje, na katero je odgovorila da, poročila sta se junija 2010, Harrison pa je nekoč dejal, da je v njegovo življenje prišla tedaj, ko bi skoraj obupal nad njim, piše Kurir.rs.