Zvezdnica skrušena, v čustveno podporo so ji bili zajčki

Uspešnice Čarobni Mike ne bi bilo brez, no, čarobnega Mika, ki mu je mišičasti stas v že dveh nadaljevanjih posodil Channing Tatum. In tudi s tretjim nadaljevanjem pred vrati, ki so mu ustvarjalci lani prižgali zeleno luč, filmske kamere pa so se začele vrteti v tem mesecu, ne bo nič drugače.

Channing je še vedno številka ena, tokrat ne le ker si bo spet nadel miniaturne spodnjice eksotičnega plesalca, ob katerem ženske omamljene padajo vznak, ob glavni moški vlogi je zvezdnik namreč zasedel še producentski stolček.

»Tokrat želim ob sebi enakovreden ženski lik, morda še celo nekoliko bolj osrednji, kot je moj lik Mika. V preteklih dveh nadaljevanjih se je vse vrtelo okoli moških in njihovega doživljanja, zdaj pa si želim osvetliti ženske izkušnje,« je dejal zvezdnik, ob katerem je glavno žensko vlogo dobila brhka Thandie Newton. A se je že po nekaj dneh izkazalo, da kljub njegovim željam in besedam še vedno ostaja glavni pri filmu on. Po zgolj enajstih snemalnih dneh je med Channingom in Thandie namreč močno počilo, zaradi česar je slednja pristala na cesti.

Pri igralski zasedbi Čarobnega Mika 3 so že spremembe. FOTO: Press Release

No, vsaj govorilo se je, da se je poslovila od filma zaradi spora z igralskim kolegom, bojda zaradi oskarjevske klofute Willa Smitha, a se je zdaj izkazalo, da je svojo vlogo v Čarobnem Miku 3 prepustila drugi igralki zaradi hudih družinskih težav, zaradi katerih preprosto ni bila več sposobna za delo.

Zaljubila se je na prvi pogled

Snemalni in igralski ekipi je hitro postalo kristalno jasno, da zvezdnico nekaj močno muči. Tistih nekaj dni na snemalnem prizorišču je bila namreč zelo napeta in že od daleč se je videlo, da se lomi pod bremenom stresa. S seboj je namreč pripeljala celo svojih pet zajčjih ljubljenčkov, ki naj bi ji bili za čustveno oporo. A ji niti mehki dolgouščki niso pomagali, po enajstih dneh se je poslovila od filma, h kateremu je komaj dobro pristopila. »Sprejela je težko odločitev, da zaradi družinskih težav odstopi od projekta,« je sporočil predstavnik filmskega studia Warner Bros, zdaj pa je na dan pricurljalo, da so bile zakonske težave tiste, zaradi katerih si je nujno morala vzeti premor od vsega.

Po 24 letih naj bi namreč odklenkalo njenemu zakonu z Olom Parkerjem, v katerega se je pred četrt stoletja zaljubila na prvi pogled, ko sta se 1997. spoznala na prizorišču snemanja filma In your dreams, pod katerega se je on podpisal kot scenarist, ona pa je v njem igrala.

»Pisci običajno ne visijo cele dni na snemanju, režiserjem to ni pogodu, a Ola so vsi oboževali. Želeli so si ga tam. Na snemanju je bil vsak dan in vanj sem se noro, brezglavo zaljubila. Česa podobnega še nikoli prej nisem občutila ali doživela. V mojih prejšnjih razmerjih je bilo običajno tako, da je bil moški tisti, ki je bil bistveno bolj zagret zame kot jaz zanj,« je dejala Thandie, ki je zaradi Parkerja izgubila tla pod nogami in nemudoma dala košarico moškemu, s katerim je bila takrat v razmerju.

Newtonovo naj bi v Čarobnem Miku zamenjala Salma Hayek.

»Bil je neizmerno ljubeč in prijeten, a sem preprosto morala razdreti razmerje. Tedaj se z Olom še nisem videvala, a bi bilo nepošteno in neiskreno, če bi z enim ostajala v razmerju, ko pa sem se zaljubila v drugega. V trenutku, ko sem spoznala Ola, so bili zame vsi drugi moški pozabljeni.«

Slabi dve leti po tem, ko sta se spoznala, sta se 1998. poročila, v letih zakonske idile pa sta oplemenitila svojo ljubezensko srečo s tremi otroki. A te je zdaj konec, nekdanja zaljubljenca naj bi se že razšla, zvezdnico pa je to tako prizadelo, da jo njeni bližnji poskušajo prepričati, naj si gre zdravit srčne rane na kliniko za duševne bolezni. »Poskušali so jo spraviti na rehabilitacijsko kliniko v Malibuju, a je tam niso mogli sprejeti. Zato zdaj urejajo vse, da bi odšla na zdravljenje v Arizono. Vprašanje je le, ali bo v to privolila.«