Žrtvam Weinsteina 17 milijonov

Še šest obtožnic

Proti njemu so pričale številne ženske. FOTO: Stephen Yang/Reuters

Z nekdanjo ženo Georgino Chapman FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Stečajno sodišče v ameriški zvezni državi Delaware je sklenilo, da mora podjetje 68-letnega filmskega producentaWeinstein Company izplačati sedemnajst milijonov dolarjev njegovim žrtvam, ženskam, ki so ga obtožile spolne zlorabe. Podjetje, zasebni filmski studio, ki ga je Harvey osnoval leta 2005 skupaj z bratom, je zaradi obtožb bankrotiralo in šlo v stečaj; zahtevek za stečaj je podjetje in še 54 pridruženih podjetij vložilo marca 2018. Vsa podjetja je kupila delniška družba Lantern Capital (ki je pozneje postal Spyglass Media Group), in sicer za 310 milijonov dolarjev.Sodišče je tako potrdilo dogovor med različnimi stranmi o razdelitvi premoženja nekdanjega filmskega producenta v skupni višini 35 milijonov ameriških dolarjev. Polovico bodo, kot rečeno, dobile ženske, ki jih je spolno nadlegoval, po načrtu stečaja je 17 milijonov dolarjev namenjenih za odškodninske zahtevke zaradi spolnih kršitev.Sodnicaje vse ugovore zavrnila in dodala, da je 83 odstotkov žrtev privolilo v izplačilo po prodaji premoženja Weinsteinovega podjetja, da bi se tako ognile nadaljnjemu pravdanju in okrevale, dobile poplačilo, čeprav je jasno, da jim denar ne more poplačati tega, kar so prestajale. Za omenjeni dogovor je glasovalo 39 zlorabljenih žensk, proti pa jih je bilo osem, ki se jim odločitev sodišča ne zdi poštena. V sklad za poravnave bo šlo le 17 milijonov, ki jih bodo ženskam delili po sistemu točk. Huje jih je Weinstein zlorabljal, več točk bodo dobile in s tem več denarja. Še prej pa so morale privoliti, da Weinsteina ne bodo več sodno preganjale. Tiste, ki v to niso privolile, lahko dobijo iz sklada le 25 odstotkov denarja, do katerega bi bile upravičene po točkovnem sistemu. Odvetnik podjetja Weinstein Companyje povedal, da so zadovoljni z razsodbo, saj zdaj obstaja mehanizem, ki lahko žrtvam odredi kompenzacijo, ne da bi morale prestajati napore in negotovost pravdanja. Načrt je »izjemen«, je dejal in še, da gre za »ugoden zaključek te res grde zgodbe«.V sklad za druge poravnave, ki niso povezane s spolnimi kršitvami, gre 8,4 milijona dolarjev, vodilne osebnosti nekdanjega Weinsteinovega podjetja pa bodo dobile 9,7 milijona dolarjev za dosedanje sodne stroške, ta denar ne vključuje stroškov za obrambo Weinsteina samega. Zgodba o delitvi njegovega premoženja se vleče že nekaj let. Zvezno sodišče v New Yorku je pred tem po pritožbi žrtev zavrnilo dogovor, po katerem bi žrtve dobile 19 milijonov dolarjev. Sodišče v Delawaru jim je zdaj predvideni znesek celo zmanjšalo in tudi na ta dogovor bo najverjetneje vložena tožba.Filmskega producenta so lani zaradi spolnih napadov in posilstva obsodili na 23 let zapora, čaka pa ga še sodni proces v Kaliforniji, ki je ustavljen zaradi pandemije koronavirusa; na sodišču v Los Angelesu je proti njemu vloženih še šest obtožnic.