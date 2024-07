Znanemu novinarju v kavarni nenadoma postalo slabo, pomoč je prišla prepozno ...

V torek popoldne je nenadoma umrl Slaven Relja, znani splitski novinar, je za Slobodno Dalmacijo potrdila njegova družina.

Slavenu je v kavarni v Splitu postalo slabo, prihitelo je reševalno vozilo, a kljub hitri intervenciji ga ni bilo več.

Relja je delal za vodilne hrvaške dnevne časopise: Slobodna Dalmacija, Jutarnji list in Večernji list, bil je tudi voditelj na lokalni televiziji; Splitsko televizijo in TV Dalmacija ter bil znan kot izjemen poznavalec filmske in gledališke umetnosti.

O Relji so v produkciji Splitske televizije in režiserja Ivana Perića posneli film Novinarjev beg iz pekla mamil, v katerem je brez zadržkov spregovoril o tem, kako je v starejših letih postal odvisnik.

Relja je zadnja leta kot novinar preživel na lokalni televiziji, kjer je imel svojo oddajo, v kateri je gostil številne znane Splitčane.

Umrl je v starosti 62 let, poroča jutarnji.hr.