Voditeljice eurosonga 2025: ena je bila poročena z italijanskim šarmerjem, druga je nekdanja tekmovalka

Čast je doletela tri dame: Hazel Brugger, Sandro Studer in Michelle Hunziker. Te bodo vodile veliki finale v soboto, 17. maja 2025. Hazel Brugger in Sandra Studer bosta prav tako vodili dve polfinalni oddaji.

Zanimivo je, da je ena izmed njih sama nastopala na tekmovanju, druga je nekdanji model in TV voditeljica, pogosto prisotna na švicarski televiziji.

Hazel Brugger

Hazel Brugger je 31-letna večkrat nagrajena komičarka in voditeljica. Rojena je bila v ZDA, odraščala pa v bližini Züricha, sedaj živi v regiji Darmstadt v Nemčiji.

Je prejemnica salzburškega bika, nemške nagrade za komedije, na tem področju je bila nagrajena tudi v Švici.

Michelle Hunziker

Michelle Hunziker je odraščala v Ostermundigenu blizu Berna in je ena najbolj prepoznavnih osebnosti v Švici.

Trenutno 47-letnica dela kot TV voditeljica, poleg tega je tudi podjetnica. V mlajših letih je bila ena najbolj znanih manekenk, njeni lepoti ni mogel upreti niti slavni šarmer Eros Ramazzotti, s katerim je bila poročena od leta 1998 do 2009.

Poroka z Ramazzottijem ji je prinesla italijansko državljanstvo ter številne voditeljske angažmaje v velikih italijanskih TV hišah. Skupaj imata hčerko Aurore. Prav njej je Eros posvetil svojo kultno pesem L’aurore, medtem ko je bivši ženi posvetil hit Più bella cosa.

Za njuno ljubezen je bil usoden kult Warriors of Light, katerega članica je bila Michelle pet let. Stroga pravila so ji prepovedovala spolne odnose, alkohol, kajenje, celo masturbacijo.

Podrobnosti o sekti, ki jo je zapustila, je razkrila v svoji biografiji Na videz popolno življenje (A Seemingly Perfect Life), v kateri je med drugim zapisala, da je živela v prepričanju, da je Jezusova sestra in reinkarnacija nacistične neveste.

Ramazzotti jo je brez uspeha opozarjal na njihov slab vpliv, na koncu je kult povzročil razpad njunega zakona.

Sandra Studer

Sandra Studer je svojo kariero začela leta 1991 kot švicarska predstavnica na pesmi za evrovizijo. Pod umetniškim imenom Sandra Simó je s pesmijo Canzone per te osvojila peto mesto.

Zaradi njene povezave s tem tekmovanjem jo vsako leto spremljamo kot voditeljico nacionalnega predizbora, govorko in švicarsko komentatorko prireditve.

O njenem zasebnem življenju ni veliko znanega, od leta 1998 v srečnem razmerju z Lukom Mullerom, s katerim imata štiri otroke, piše showbuzz.hr.