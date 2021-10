Zmagovalci Evrosonga goli en čez drugega (FOTO)

Maneskin FOTO: Instagram

Letošnji zmagovalci Evrovizije, divji rockerji zasedbe Maneskin, očitno ne želijo biti muha enodnevnica. Na vse pretege se mladi Italijani trudijo, da bi bili opaženi in da jih njihovi oboževalci ne bi pozabili. Tokrat so šli celo tako daleč, da so odvrgli vse krpice in povsem goli stopili pred fotografski obejktiv.inso šli do konca in fotografijo objavili na instagramu. Intimne predele so skrili z zvezdicami in med oboževalci sprožili pravo evforijo. Oboževalke pa so zapisale, da močno zavidajo goli Victorii, ki se je lahko naslonila na Damianovo bogastvo.Zakaj so se mladi rockerji povsem slekli, ni točno znano, a nekateri so prepričani,d a gre za promocijo njihovega novega albuma, ki naj bi kmalu ugledal luč sveta.