Zgoraj brez, tesno opasana s korzetom: zvezdnico obtožili, da podpira stradanje

27- letna Anya Taylor-Joy je bila obtožena 'normalizacije stradanja' in motenj hranjenja, ko je na Instagramu pokazala svoj droben pas. V nedeljo po premieri novega filma Dune je delila posnetek iz zakulisja, na katerem je pokazala, da je pod bleščečo obleko nosila korzet.

Na črno-beli sliki, ki je poudarila njen izjemno ozek pas, je bila zgoraj brez. Oboževalci so bili šokirani nad podobo, skeptični komentarji so se kar vrstili: 'Ali ne moremo prenehati z normaliziranjem stradanja?'; "Ali se zavedate, kako stezniki škodijo zdravju žensk in jih ne bi smeli promovirati?'

'Anya, ljubim te, ampak to izgleda kot promocija anoreksije'; 'So tvoja rebra v redu? Lahko dihaš? Iskreno se sprašujem!:)'; Grobo. Pričakoval sem boljše od tebe. Vitkost ni šik'. Drugi so delili: 'To ni zdrav videz za ženske'; "To ni nekaj, na kar bi bil ponosen in daje slab zgled mladim dekletom.'

Kljub temu so nekateri oboževalci hitro stopili v bran Anyi z obrazložitvijo: 'Ničesar ne promovira, pustite ženskam svobodo. Če ji je všeč in vam ni, je čisto v redu. Pravico imaš, da ga ne nosiš, tako kot ima ona pravico, da nosi vse, kar ji je všeč. Ni treba, da smo vsi dramatični glede tega ...'; 'Kaj je z vami v komentarjih? Dotaknite se trave. Njeno telo je popolnoma v redu, vedno je bila bolj vitka in na prvi sliki je le steznik, ki ga je nosila med dogodkom. Za vraga.'

Ne gre za nov modni trend

Zadnja leta so korzeti močno pridobili na priljubljenosti, ko so zvezde postale navdušene nad njihovim učinkom zmanjšanja obsega pasu. Trening pasu – pri katerem nosijo vse tesneje zavezan steznik – je za nekatere običajen del življenja. A vendar zdravniki in zgodovinarji svarijo, saj omejevanje pasu lahko moti številne procese v telesu.

Fotografija je simbolična. FOTO: Fb

Vloga Taylor-Joyeve v drugem epskem delu Peščenega planeta je bila skrivnost, a zdaj je znano, da je zaigrala enega od glavnih likov.

Film temelji na istoimenskem romanu Franka Herberta iz leta 1965, prvi del pa je prejel kar šest oskarjev. V glavnih vlogah sta sicer nastopila mlada Timothee Chalemet in Zendaya.