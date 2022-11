Že tretjič znižal ceno stanovanja

Finančna kriza je udarila tako rekoč vse dežele sveta, pred njo pa ne morejo uiti niti najbolj privilegirani. Danski princ Nikolai se tako že več kot eno leto zaman trudi, da bi prodal svoje stanovanje v Københavnu, za katero je najprej želel 740.000 evrov, ceno je nato prejšnji mesec znižal za slabih 54 tisočakov, a kljub temu ni našel kupca.

Že štiri leta je zelo zaželen maneken in fotomodel. FOTO: Instagram

Nikolaiu, ki se je lani iz rodne Danske preselil v Pariz, kjer dela kot maneken in model, se očitno zelo mudi prodati stanovanje, saj je ceno spustil še v tretje, in sicer na 618.000 evrov. Sam ga je leta 2019, ko je začel študirati na poslovni fakulteti v Københavnu, kupil za 552.000 evrov, kar je upoštevajoč inflacijo primerljivo s 640.000 današnjimi evri, kar pomeni, da bi z zadnjo prodajno ceno že izgubil kar sto tisočakov, strokovnjaki za nepremičninski trg pa menijo, da bo moral ceno glede na razmere na trgu še nekoliko znižati.

Cene nepremičnin so v danski prestolnici precej zasoljene, v povprečju je treba za kvadratni meter v bližini mestnega središča odšteti dobrih 7000 evrov, a je Nikolai sprva upal, da bo lahko za trisobno pritlično stanovanje z veliko teraso iztržil nekoliko več zaradi svojega statusa in prepoznavnosti. Triindvajsetletnik, ki bo s 1. januarjem ostal brez plemiškega naziva, sicer velja za enega najbolj zaželenih samskih plemičev. Odkar je pred dobrimi štirimi leti začel delati kot maneken, se je namreč pojavil že na mnogih naslovnicah najbolje prodajanih revij in se po brvi sprehodil za prestižne oblikovalce, med njimi Burberry in Dior, zaradi uspešne manekenske kariere pa se je na njegov bančni račun menda nateklo že milijon in pol evrov.