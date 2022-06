Zapeljive boke zamenjal za vročo brazilsko ritko

Pretekli teden je v medijih zavrelo, da je ljubezni med Shakiro in Gerardom Piquejem odklenkalo, saj da je kolumbijska krasotica svojega dolgoletnega partnerja zalotila z drugo in ga vrgla iz hiše.

Pevko v Barceloni zadržuje le njena ljubezen do sinov. FOTO: Osebni Arhiv

Ne eden ne drugi govoric o nezvestobi sicer nista komentirala, a verjetno je bilo v njih več kot le zrno resnice, saj je zvezdniški par, ki mu skupna starost očitno ni usojena, le nekaj dni pozneje potrdil, da je med njima resnično konec. »Z žalostjo morava potrditi, da sva se razšla. Zavoljo najinih otrok, ki ostajata najina najpomembnejša prioriteta, prosiva, da spoštujete našo zasebnost,« sta bila kratka in jedrnata. Toda če sta upala, da se bo prah okoli njiju polegel in bodo mlini govoric nehali mleti, sta se krepko uštela. Brazilki, ki so jo v domovini leta 2015 okronali z lento najbolj vroče ritke, se je namreč zazdelo, da se ji zdaj končno lahko razveže jezik, kako jo je španski nogometaš lovil in zapeljeval, čeprav so ga doma čakali partnerica in njuna otroka.

Šlo naj bi mu v nos, da je odkrito občudovala Messija. FOTO: Osebni Arhiv

Po svoji naravi je lovec. Gerard je tisti, ki žensko lovi, jo zapeljuje in ji dvori, dokler se ne vda njegovim čarom. Tako se je namreč pred 12 leti, ko se je v Južni Afriki odvijalo svetovno nogometno prvenstvo, začela njegova ljubezenska zgodba s Shakiro. Že v Madridu, kjer so snemali himno prvenstva, hit Waka Waka, jo je prosil za telefonsko in ji, ko je pred njim prišla v Južno Afriko, brž napisal sporočilce. »Bilo je klasično butasto vprašanje o vremenu,« a je z njim prebil led, da sta si začela dopisovati. »Vedel sem, da jo bom imel možnost videti le na zaključni slovesnosti. Zato sem ji pisal, da bom z moštvom prišel tudi do finala, če je to edina pot, da jo spet vidim.« In očitno so te sladke besede vžgale, saj je sledilo desetletje ljubezni, ki pa se ji je očitno že pred časom izneveril. In tudi tu je telefon igral pomembno vlogo.

Bo z otrokoma odšla v Miami? Čeprav se nikoli nista poročila, sta se iz njune ljubezni rodila dva sinova, v dobrem desetletju življenja na koruzi pa sta Shakira in Pique pridelala tudi za več malh denarja, zato zna njun razhod spremljati tudi sodna borba. Bivša zaljubljenca naj bi si celo že priskrbela odvetnika, saj se bosta morala sporazumeti tako okoli skupnega premoženja – ocenjeno naj bi bilo na kar 700 milijonov – kot skrbništva nad otrokoma. Sploh pri slednjem bi se znalo zalomiti, saj naj bi se Shakira spogledovala s selitvijo iz Barcelone nazaj v Miami, kjer jo čaka njena desetmilijonska vila. A tako koreniti premik bi pomenil, da bi morala dobiti polno skrbništvo, nekoliko pa naj bi omahovala tudi, ker bi sinova tako iztrgala iz okolja, ki ga poznata, kjer imata prijatelje in hodita v šolo.

Samo dva zvesta

Nič kaj sramežljiva miss BumBum je razkrila svoje opolzko dopisovanje s Piquejem. FOTO: Osebni Arhiv

Temnolasa Brazilka s sočno zadnjico ni sramežljive sorte. S svojimi 31.000 sledilci na instragramu radodarno deli vroče fotke oblin, s svojimi telesnimi čari pa je omrežila tudi vse nogometaše Barcelone. Tako zatrjuje vsaj sama, češ da sta edina igralca Barce, ki ji nista pošiljala sporočil,in. »Zvesta moža sta in spoštujeta svoji ženi,« česar pa ne more trditi za preostale, med katerimi je s svojo neposrednostjo najbolj izstopal prav Pique, ki ji je pošiljal najbolj pohotna in nespodobna sporočila, tako da ni bilo nikakršnega dvoma, česa si želi. »Ko je izvedel, da sem prijateljica(nekdanji predsednik Barce, op. p.), ga je prosil za mojo telefonsko in mi nemudoma poslal sporočilo. Pošiljal pa mi jih je tudi kar na moj profil na instagramu in jih nato za seboj tudi pridno brisal. Spraševal me je, kdaj bom iz Brazilije spet prišla v Evropo, vedno ga je zanimala moja zadnjica in kako velika je,« pri čemer je še pridala, da mu je šlo močno v nos, ker je tako odkrito občudovala Messija.

Ali je žgečkljivo dopisovanje preraslo v afero, ni izdala. Je pa svojo pripoved zaključila z besedami, da si kolumbijska pevka vsega tega nikakor ni zaslužila in da je do zdaj molčala prav iz spoštovanja do nje. Čeprav spoštovanje Cortezove ni ustavilo, da se s postavnim nogometašem ne bi (najmanj) opolzko dopisovala menda kar dobri dve leti, med letoma 2016 in 2018. Iz česar pa lahko razberemo, da nekdanja miss BumBum ni tista, s katero je Shakira zalotila Piqueja v nespodobnem položaju.