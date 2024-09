Ellen DeGeneres brez dlake na jeziku: hvala bogu za denar!

Ellen DeGeneres ob predvajanju stand-up nastopa na Netflixu, pravi, da se ne sramuje osebe, kakršna je postala zaradi obtožb o toksičnem delovnem okolju. Nasprotno, nanjo je ponosa, piše Daily Mail Online.

»Ljudje vedno govorijo vse mogoče stvari in človek, ki ga to zadeva, nad tem nima nadzora. A pomembno je tisto, kar je res,« pravi nekdanja voditeljica in pojasnjuje, da je bila vso svojo kariero prisiljena skrbeti, kaj bodo ljudje rekli in je skozi oči drugih ocenjevala svoj uspeh.

»Če te imajo radi, si zraven, če te nimajo, te ni. Celo življenje sem se trudila osrečevati ljudi in se preveč obremenjevala s tem, kaj o meni mislijo drugi,« je še dejala in pojasnila:

»Zato je bila misel ob prepričanju, da vsi mislijo, da sem slaba, zame porazna in me je dolgo obremenjevala. A potem ko sem celo življenje skrbela, me preprosto ne skrbi več. Torej me ne.«

»Kajti če sem poštena … imam možnost izbrati, ali si me bodo ljudje zapomnili kot nekoga zlobnega ali nekoga priljubljenega. Nekoga ljubega? Izbrala sem slednje,« je še povedala.

Dejala je, da se je z leti na stvari naučila gledati tako, sedaj se upokojuje ter je srečna, da ni šefica, da ni znamka na billboardu, ampak je samo oseba.

»Postala sem enodimenzionalen lik, ki je odvrgel bremena in zaplesal v prihodnost.«

Vsako epizodo pogovorne oddaje, ki jo je vodila, je zaključila z besedami: »Bodite prijazni eden do drugega.« »Kaj če bi namesto tega rekla J…. se? Potem bi bili ljudje prijetno presenečeni, ko bi ugotovili, da sem prijazna!« se v komičnem nastopu pošali komedijantka in s tem namigne na obtožbe o toksičnem delavnem okolju iz leta 2000, zaradi katerih je, kot je še pojasnila, poiskala terapevtsko pomoč.

»V zabavljaštvo nisem šla zaradi denarja. Šla sem, da bi zacelila svoje otroške rane, da bi pomagala ljudem in da bi me zato imeli radi ... Hvala bogu za denar,« se je šalila v Netflixovi oddaji z naslovom, For Your Approval, za katero je pred spremljajočo turnejo dejala, da je njeno zadnje dejanje na sceni.