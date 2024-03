Začel se je Festival frankofonskega filma

V KINODVORU so sinoči predvajali film francoskega mojstra absurda Quentina Dupieuxa z naslovom Daaaaaalí!, ki je odprl Festival frankofonskega filma. Festival, ki ga Francoski inštitut v Sloveniji pripravlja v sodelovanju s Kinodvorom in Slovensko kinoteko, letos praznuje svojo 12-letnico, do torka, 26. marca, pa ponuja projekcije šestih filmov v ­francoskem jeziku in enega slovenskega s francoskimi podnapisi.

Medkulturni dialog

Strela Carmen Jaquier FOTO: Kinodvor/PR

Kot so spomnili pri Francoskem inštitutu v Sloveniji, 20. marca povsod po svetu praznujejo mednarodni dan frankofonije. »Države, katerim je skupen francoski jezik, s tem izkažejo svojo odločenost za skupno delovanje v službi miru, sodelovanja, solidarnosti, trajnostnega razvoja in medkulturnega dialoga,« so poudarili. To so, kot so pojasnili, vrednote, ki jih zagovarja 88 držav, članic Mednarodne organizacije za frankofonijo.

Mama in kurba Jeana Eustacha FOTO: Slovenska kinoteka/PR

Slovenija ima v organizaciji status opazovalke od leta 1999. Vsako leto praznuje dan frankofonije tako, da se pridruži državam članicam Mednarodne organizacije za frankofonijo, ki imajo predstavništva v Sloveniji, in gosti Festival frankofonskega filma. Letos na festivalu sodelujejo Belgija, Francija, Kanada, Slovenija in Švica.

88 članic ima Mednarodna organizacija za frankofonijo.

Poklon idolu

Znamenje vsestranskega umetnika Balojija FOTO: Kinodvor/Fivia/PR

Otvoritveni film festivala v Kinodvoru so prikazali premierno. Govori o mladi novinarki Judith, ki jo čaka intervju s slovitim umetnikom Salvadorjem Dalíjem. Kot so zapisali pri Kinodvoru, se v njem francoski mojster absurda Quentin Dupieux »poklanja svojemu idolu v igrivi in nepredvidljivi 'ne-biografiji', ki pokaže, da je bila Dalíjeva največja umetnina njegova osebnost«.

Zbudi me Marka Šantića FOTO: Kinodvor/Fivia/PR

Festival bo nocoj v Kinodvoru ponudil projekcijo filma Strela, ki ga podpisuje režiserka Carmen Jaquier, v soboto bo v Slovenski kinoteki sledila maratonska drama o ljubezenskem trikotniku z naslovom Mama in kurba, ki jo je režiral Jean Eustache. Do torka pa si bo mogoče ogledati še filme Ocean, kot se vidi iz srca režiserk Iolande Cadrin-Rossignol in Marie-Dominique Michaud, Jaz, črnec, ki ga režira Jean Rouch, film Znamenje belgijsko-kongovskega glasbenika, multimedijskega umetnika in filmskega ustvarjalca Balojija ter film Marka Šantića Zbudi me, dobitnik petih nagrad vesna na lanskem Festivalu slovenskega filma v Portorožu.