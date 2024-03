Za tega znanega Hrvata izpadanje las ni težava: to mu je dalo še več samozavesti

Tudi v Sloveniji zelo priljubljen hrvaški pevec Mario Roth se te dni preizkuša v novi vlogi. Postal je eden od žirantov v tudi pri naših južnih sosedih priljubljenem šovu Tvoje lice zvuči poznato (Znan obraz ima svoj glas). Kot tekmovalec je v tem šovu že sodeloval, sodnik pa je prvič.

»Ekipa je super, vsi se poznamo že od prej in se imamo dobro. Pred uspehom v glasbi sem delal kot voditelj na radiu, tako da mi vloga žiranta, čeprav sem v njej prvič, ne dela težav,« pravi.

A biti tekmovalec je eno, žirant pa drugo. Mu izkušnje tekmovalca koristijo v novi vlogi? »Kot tekmovalec si pod pritiskom in stresom, nenehno se kaj dogaja, urnik je natrpan. Na snemanju si od šestih zjutraj do osmih zvečer. Ure sediš v maski, oblačiš se v kostume, imaš generalno vajo, nato predstavo pred kamerami in občinstvom. In to ni lahko. Ne zdi se sicer tako, a za vsako transformacijo in nastopom je resna ekipa, ki trdo dela za dober šov.«

Maria bo nagradil z visoko oceno

Lahko se zgodi, da bo kdo od tekmovalcev za imitiranje dobil tudi Maria. Kaj bo v tem primeru storil pravi pevec Vigorjev? Se bo izločil iz ocenjevanja in to prepustil preostalim žirantom? »Ocenjevati moram, ker je to moja naloga. Ne glede na to, kakšen nastop bo imitacija mene, ga bom ocenil z visoko oceno. Zelo dobro namreč vem, da nikakor ni lahko v živo imitirati nekoga, ki sedi le nekaj korakov proč in te gleda in posluša. Bom pa v ocenah kljub temu realen, saj se to od mene pričakuje enako kot od preostalih žirantov, ne glede na to, kdo koga in kako imitira. In to tudi ne glede na to, da se poznam tako rekoč z vsemi,« razkrije.

Ugotovil sem, da sem pobrit videti še boljše.

Vigorji in tudi Mario imajo veliko prijateljev med glasbeniki. »Lepa prijateljstva imamo recimo s klapo Rišpet, Joletom, Mejaši, Mineo, skupinama Tarapana in Učiteljice, Miroslavom Škoro, Indiro ... Tudi z drugimi, a bom zagotovo koga pozabil pri naštevanju. Družim se samo z ljudmi, ki imajo pozitivno energijo.«

Kljub temu je marsikoga presenetil, ko je nedavno hrvaško sceno označil za sterilno. Se je zameril kolegom? »Nisem. Kako tudi, če pa tako mislijo vsi. S sterilnostjo sem mislil, da nam manjka drznosti v produkciji, besedilih, aranžmajih. Mislim, da je zmaga Baby Lasagne za hrvaško predstavnico na Evroviziji to potrdila. To je dober korak. Na Hrvaškem moramo pogosto paziti na besedila, ker radijske postaje in televizije nočejo predvajati marsikatere skladbe. Da o formatiranih radijskih postajah, kjer komitenti odločajo, kaj bo v njihovem oglasnem programu, niti ne govorim,« je dejal Roth.

Obrita glava za boljši videz

Veliko časa je potreboval, da se je navadil, da ga uvrščajo med najbolj privlačne Hrvate. »Sebe sploh ne doživljam tako. Menim, da sem zrel moški, zavedam se sebe, svojih možnosti in sposobnosti. Kaj pomeni biti seksi? To nima zveze z videzom, oblačenjem. Kar je očem nevidno, pride od znotraj. Biti seksi po moje ne pomeni, da je nekdo privlačen, še manj lep. Biti seksi pride iz zadovoljstva s svojim življenjem, in kdor je izpolnjen, enostavno izžareva neko lepo energijo.«

Biti seksi ni vedno najlažja stvar, tudi ne zabavna. V enem izmed prejšnjih člankov v Slovenskih novicah nam je razkril, da ga nekatere oboževalke ščipajo za zadnjico. »Ha ha ha, ja, spomnim se tega. No, zdaj je tega manj, ker se večina naše ženske publike vendarle bolj kulturno obnaša.«

Na hrvaški sceni manjka drznosti v produkciji, besedilih, aranžmajih, pravi Mario.

Čeprav del zasebnosti ohranja zase, je nedavno razkril zanimivo skrivnost, povezano z obrito glavo, ki je eden njegovih zaščitnih znakov. Povedal je, da se brije, ker je pred leti opazil, da mu izpadajo lasje.

Je bilo za nekoga tako priljubljenega, kot je on, o tem težko govoriti? »Ne. Pa saj izpadanje las ni konec sveta. Moškost ne pride z lasmi niti ne izgine z njimi. Ko sem začel izgubljati lase, sem videl, da to ni lepo, ampak smešno, in sem se obril. Zaradi izpadanja las nisem izgubil samozavesti, ravno nasprotno. Dobil sem je še več, ker sem ugotovil, da sem pobrit videti še boljše. Moški se pogosto odločijo za vsaditev las, ker se jim izpadanje zdi nekaj strašnega. A stvar ni v laseh, ampak v tistem, kar je pod njimi,« pravi Mario.

Leta brez štetja

Pred dvema letoma je praznoval okrogli rojstni dan, a zanj to ni bil pretresljiv mejnik. »Let ne štejem. So številka, sam se počutim, kakor da stojijo. Počutiš se in živiš tako, kakršen si v duhu. Vsi se staramo, a če se počutiš mladega in si poln energije, to odseva tudi navzven. Zelo pomembno je, s kom se družite. Starejši ko sem, bolj izbiram tudi ljudi v življenju. Prej nisem znal reči ne ali zdaj je dovolj. Odkar sem se tega naučil, so stvari na svojem mestu. Nekateri ljudje so še ob meni, drugih ni več.«

Zrelejši je tudi glasbeno, kar pomeni spremembe tudi v glasbi Vigorjev. »Pesmi zorijo z menoj, to je neizbežno in prav. V njih je več zrelih stvari. Ko sem imel 35 let, denimo, sem lahko pel Maro, Marija, da si malo starija … Zdaj, v štiridesetih, bi bilo absurdno in smešno, če bi posnel takšno skladbo,« poudarja Mario Roth.