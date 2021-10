Za nadzor bivše bi zapravil milijone

V pesmi jo je obtožil izdaje

Nikomur ne pusti oditi

Princesa Haja želi doseči sodno prepoved, da njen bivši mož otroka, stara 13 in devet let, odpelje nazaj v Dubaj, saj se boji za njuni življenji. Šejku Mohammedu sta v preteklosti iz zlate kletke že pobegnili dve odrasli hčerki, ki ju ima z eno od prejšnjih žena, a je najel vohune, da so jima sledili, ju ugrabili in proti njuni voljni odpeljali nazaj v Dubaj. Tam ju je poslal v hišni pripor.

Šejk je dobri prijatelj kraljice Elizabete II., druži ju ljubezen do konj. FOTO: Toby Melville/Reuters

Dubajska princesaže dobri dve leti živi v Veliki Britaniji, kamor je pobegnila s svojima otrokoma. Zaradi strahu pred možem, enim najbogatejših in najvplivnejših zemljanov, šejkom, je najprej v spremstvu diplomata odpotovala v Nemčijo, nato pa v London, kjer so ji zagotovili diplomatsko imuniteto. Od tam je proti nekdanjemu možu, ki se je od nje po šeriatskem pravu ločil nekaj mesecev, preden je odšla, a tega sploh ni vedela, še sama vložila ločitvene papirje. Evropska unija pa tudi preostanek zahodnega sveta ločitve po šeriatskem pravu ne priznava, saj gre v tem primeru za enostransko izjavo enega od zakoncev, pravilom moškega, ki pred ločitvijo ni dolžan niti obvestiti partnerja o svoji nameri.A čeprav se je šejk od princese Haje ločil, to še zdaleč ni pomenilo, da ji bo dovolil svobodno zaživeti. Takoj potem ko je pobegnila, jo je v pesmi, ki jo je objavil na družabnem omrežju, obtožil izdaje, pa tudi sicer se trudi, da bi jim čim bolj zagrenil življenje. Menda je šel milijarder v želji, da bi nadziral svojo bivšo, tako daleč, da je hotel pokupiti vse parcele, ki obkrožajo njen novi dom. Ena od njih je skupaj z vilo, ki stoji na njej, vredna 35 milijonov evrov in velja za najdražjo v Veliki Britaniji. Ko je Haja izvedela, da je nekdo v imenu dubajske kraljeve družine kupil nekaj posesti v bližini njene ter da si ogleduje še sosednjo, se je prestrašena obrnila na sodišče ter dosegla, da nihče ne sme kupiti nepremičnine, ki bi mejila na njeno posest.Šejk, ki ima na različnih koncih Otoka že precej nepremičnin, na večini se ukvarja z vzrejo konj, je seveda zanikal, da si je pregrešno drage posesti zaželel, da bi vohunil za princeso, v oči naj bi mu padla zgolj zaradi tega, ker je blizu dvorca Windsor, kjer živi njegova prijateljica kraljica, in hipodroma. Prepoved nakupa omenjene posesti je velik poseg v njegovo svobodo, je prepričan šejk, ter mu otežuje gibanje do dveh lokacij, ki ju redno obiskuje.Njegov odvetnik je na sodišču zatrdil, da ni dokazov o tem, da bi se šejk preveč približal princesinemu domu, zato da so prepovedi in obtožbe smešne. A sodnik je odločil, da se je Haja povsem upravičeno bala, da jo šejk in njegovi zaposleni opazujejo, počutila se je ustrahovano in nemočno, ter šejku prepovedal, da bi se ji približal na manj kot sto metrov.