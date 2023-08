Z oddiha se je vrnila z zaročnim prstanom

Po štirih letih zveze je temnolaso zvezdnico Zooey Deschanel partner presenetil z diamantnim prstanom ter enim najbolj pomembnih vprašanj, na katera bo v življenju morala odgovoriti – ali bi se poročila z njim. Odgovor je bil seveda pritrdilen, navdušena zvezdnika pa sta novico o zaroki delila tudi vsak na svojem profilu na družbenem omrežju. »Večnost se začenja zdaj,« sta zapisala ob skupni fotografiji, na kateri je viden tudi čudovit zaročni prstan. Jonathan Scott ji ga je podaril med družinskim oddihom na Škotskem, sestavljen pa je iz rožnatih, vijoličnih in prozornih draguljev, razporejenih v obliko cvetov.

2 otroka ima Zooey iz prejšnjega zakona.

Škotska je sicer domovina Jonathanovih prednikov in na svoje korenine je 45-letnik izjemno ponosen. Ko se je pred leti denimo poročil njegov brat dvojček, sta na poroki oba nosila tradicionalne škotske kilte. Tako Zooey kot Jonathan sta bila sicer že poročena, ona dvakrat, on enkrat. Ko sta se začela dobivati, Zooey uradno še ni bila ločena od drugega moža, producenta Jacoba Pechnika, a nova ljubezen ni imela nobenega vpliva na razpad zakona, ki da je že dlje visel na nitki. V zakonu sta se jima rodila dva otroka, medtem ko Jonathan iz prejšnjih zvez nima otrok.

Zooey je tudi uspešna glasbenica. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Jonathan Scott je zaslovel s televizijsko resničnostno serijo Property Brothers, kjer nastopa tudi njegov brat Drew, sicer strokovnjak za nepremičnine. Brata Scott po Kanadi iščeta zapuščene hiše in tiste v slabem stanju, jih kupita, preuredita in prodata ali pa družinam zgolj pomagata poiskati ugodne nepremičnine, ki običajno niso v najboljšem stanju, skupaj pa jih nato spremenijo v njihove sanjske domove. Zooey se je v filmske vode podala že pred dobrimi 20 leti, leta 2003 pa je nastopila v prvi glavni vlogi v neodvisni drami z naslovom All the Real Girls. Za vlogo je dobila nagrado na mednarodnem filmskem festivalu Mar del Plata. V letih, ki so sledila, si je Deschanelova priigrala še mnogo nominacij za različne nagrade, med njimi trikrat za zlati globus za vlogo v seriji New Girl. Ni pa igranje vse, kar 43-letnico veseli. Je namreč tudi glasbenica in pevka, nastopila je na Brodwayu in izdala več glasbenih albumov.