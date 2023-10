Z izpovedjo šokirala, a ni bila iskrena

Potem ko je Jada Pinkett Smith pred dnevi šokirala svet s priznanjem, da z možem že sedem let živita ločeno, o čemer smo pisali, je mirnega življenja za zvezdniški par očitno konec. Mnogi njuni prijatelji in znanci so namreč veseli, da jim ni treba skrivnosti več držati zase, našli pa so seveda tudi tisti, ki so pripravljeni spregovoriti o temnih plateh zakona, ki se je zdel eden bolj trdnih v Hollywoodu.

Will Smith ji je vseskozi stal ob strani in jo branil. FOTO: Reuters

»Ne vem, kaj bi Jada rada dosegla s tem, ko je razkrila tako veliko skrivnost, a naj dodam, da ni bila povsem iskrena, ko je dejala, da se je do leta 2016 njun odnos tako skrhal, da sta se odločila za ločeno življenje. Zakon sta se trudila rešiti do julija 2020, hodila sta na terapije, se veliko pogovarjala, predelovala itd. Takrat o tem nista želela govoriti, ne nazadnje se zasebne težave nikogar ne tičejo. Nato pa je Jada javno priznala, da Willu ni bila zvesta. S tem ga je povsem potolkla, bil je osramočen, in takrat je spoznal, da njun zakon nima prihodnosti,« je ameriškim medijem med drugim povedal dobro obveščeni vir.

Sorodna duša Čeprav je z Willom Smithom poročena že 19 let, pa je Jada Pinkett Smith pred časom dejala, da je njena sorodna duša pravzaprav neki drugi moški, in sicer pokojni raper Tupac Shakur, s katerim sta si bila v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja zelo blizu, a menda zgolj kot prijatelja. Ko so jo vprašali, kako to, da se prijateljstvo nikoli ni razvilo v ljubezen, je igralka dejala, da med njima ni bilo kemije in fizične privlačnosti. Je pa prepričana, da je Tupaca srečala v katerem od prejšnjih življenj, zato je tudi v tokratnem čutila takšno povezanost z njim.

Menda ga je bolelo

Willa Smitha je vse skupaj menda toliko bolj bolelo, ker je ženi vedno stal ob strani in jo zagovarjal. »Ko je August Alsina tabloidu povedal, da sta imela z Jado nekajletno afero, je Will stal za njo in jo branil. Vem za več primerov, ko se je sprl z ljudmi, ki so Jado obtoževali nezvestobe. Čez nekaj dni je afero priznala tudi sama. To je bila zanj kaplja čez rob,« je še dejal omenjeni vir.

Med njima ni bilo kemije. FOTO: Reuters

Da je 52-letnica takrat ravnala neprimerno in da bi morala tako osebno in bolečo stvar zadržati zase, se je že avgusta 2020, ko je bil pogovor objavljen, strinjala velika večina ljudi. Igralka je sicer poskušala pojasniti, da se je za razmerje odločila, ker sta imela z Willom hude težave v zakonu, na ta način naj bi se hotela potolažiti. »Hotela sem se počutiti bolje, bila sem tako nesrečna, tako zlomljena. Takrat sem spoznala, da sreče ne gre iskati izven sebe, če se v sebi ne počutiš dobro, te niti nobena zunanja reč ali človek ne bo osrečil,« je takrat dejala.

Ni se hotela poročiti

Jada je sicer šla v zakon z Willom vse prej kot optimistično. Priznala je, da se sploh ni hotela poročiti, a bila je mlada in noseča, ko je za otroka izvedela njena babica, je menda začela neutolažljivo jokati, nato pa jo je skorajda prisilila v poroko z Willom. Usodnega dne je Jada ves čas jokala, a ne od sreče, je pa bil menda presrečen Will, ki je pozneje priznal, da si je od nekdaj želel, da bi bil poročen in imel družino.