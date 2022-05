Vplivnica dobiva grožnje s smrtjo. Razlog vas bo šokiral (FOTO)

Vplivnica in študentka medicine Taya Christina je dekle, ki ji na Instagramu sledi več kot milijon in pol ljudi, s katerimi redno deli podrobnosti iz svojega življenja.

Vendar so jo zdaj številni moški začeli nadlegovati in zasmehovati, ker se je med pandemijo zredila. Še več, zaradi tega so ji celo grozili s smrtjo ...

»Bila sem zelo fit in in na podlagi tega sem zgradila svojo bazo sledilcev na družbenih omrežjih. Ko pa je prišla pandemija, sem se močno zredila. Ko si na spletu ti ljudje takoj to povedo«, je razložila za ameriške medije.

»Kakorkoli že, ko sem se močno zredila, se je začelo nadlegovanje. Brez vsaj desetih komentarjev o svoji teži nisem mogla nič objaviti,« je dodala vplivnica.

Ljudje so ji tako pošiljali različne komentarje, od tistih, v katerih so ji očitali, da je na skrivaj rodila, do tistih, ki so jo spraševali, ali ima kakšne zdravstvene težave.

»Večinoma gre za moške, ženske imajo pogosto enake težave, zato to razumejo. Dobila sem tudi grožnje s smrtjo in ljudje so mi pisali, naj neham toliko jesti. Res je bilo zelo nesramno in ponižujoče.«

Taya ob tem poudarja, da promovira pozitiven odnos do telesa, medtem pa se trudi izgubiti kilograme, ki jih je pridobila v času pandemije. Doslej je, kot pravi, izgubila 18 kilogramov in upa, da jih bo še več.

Poudarja pa, da želi shujšati zaradi sebe, ne pa zato, ker ji na spletu pišejo neznanci.