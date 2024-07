Vplivnež za informacije ponuja bogato nagrado: Oškodovan sem za 250 tisoč evrov (FOTO)

Bogdan Ilić, bolj znan kot srbski youtuber in vplivnež Baka Prase je svojim sledilcem na Instagramu razkril, da se mu je na hrvaškem otoku Pag zgodilo nekaj strašnega. Nekdo je namreč vlomil v hišo, kjer so bivali, in odnesel vse stvari – vključno s prestižnimi urami in denarjem, ki naj bi ga imel seboj za snemanje videospota. Vplivnež trdi, da je oškodovan za 250 tisoč evrov.

Pravi, da je oškodovan za 250 tisočakov. FOTO: Instagram

»Hvala hrvaški policiji, da se je takoj odzvala na klic, se lotila dela, pripeljala sodne izvedence in opravila preiskavo. Upamo, da bomo kmalu našli krivca,« je zapisal Baka Prase. Za informacijo, ki bi pripeljala do odkritja tatu, je vplivnež obljubil tudi nagrado v višini 25.000 evrov.

Baka Prase za informacije ponuja nagrado. FOTO: Instagram

Incident je za 24sata potrdila tudi tamkajšnja policija, ki je razkrila, da je škode za 200 tisočakov.