Vestna učenka in odlična športnica

Valižanska princesa in princ sta pred dnevi prvič obiskala Cornwall, kjer je Kate po 25 letih znova srečala svojega nekdanjega učitelja zgodovine. Pisali smo že, da se je princesa 79-letnega Jima Emburyja tako razveselila, da je pozabila na protokol in Emburyju padla v objem. Da bo videl nekdanjo učenko, je komaj čakal tudi on; učitelj zdaj, odkar je v pokoju, občasno pomaga v pomorskem muzeju v mestu Falmouth, eni od ustanov, ki sta jih Kate in William tisti dan obiskala.

Obiskovala najboljše šole Princesini starši so od njene rane mladosti skrbeli, da bi Kate dobila le najboljšo izobrazbo. Tako je vseskozi obiskovala zasebne šole in internate, kjer je blestela. Na zaključnih izpitih po srednji šoli je denimo prejela petici v matematiki in umetnosti ter štirico v angleškem jeziku. Takoj so ji ponudili mesto na prestižni univerzi v Edinburgu, a se je Kate odločila, da si vzame eno leto zase, med njim je nekaj časa študirala na britanskem inštitutu v Firencah, nekaj časa pa potovala po Čilu. Izobraževanje je nadaljevala na škotski univerzi St. Andrews, kjer je spoznala princa Williama, študirala je umetnostno zgodovino. Čeprav je bila iz precej premožne družine, je med študijem delala kot natakarica, saj je hotela vsaj delno poskrbeti sama zase.

»Šele na dan obiska so nam povedali, da bosta prišla tudi v muzej, in vprašali, ali bi lahko vsi prišli tja, če bi nas morda potrebovali. Sam sem imel takrat ravno prost dan, a nisem niti malo okleval, komaj sem čakal, da jo vidim, čeprav nisem bil prepričan, da me bo po toliko letih sploh prepoznala,« je pozneje povedal Embury, ki se je po poroki z domačinko v okrožje Cornwall preselil iz Kanade. Ko sta s princeso malce poklepetala, je navdušeno ugotovil, da se Kate kljub novemu statusu ni niti malo spremenila.

Z Jimom Emburyjem se nista videla dolgih 25 let. FOTO: Chris Jackson/AFP

Obožuje jadranje. FOTO: Jane Barlow/Reuters

»Še vedno je polna energije in navdušenja, uvidevna in prijazna. Takšna je bila tudi v šoli in vsi smo jo imeli radi, sošolci in učitelji,« se spominja Embury, ki se je v razredu, katerega del je bila tudi Kate, tako dobro počutil, da se je ponudil, da bi jih zgodovino učil eno leto dlje. Kate je bila njegova učenka v pripravljalni šoli, ki jo obiskujejo mladostniki med osmim in 13. letom, v tem času pa se pripravljajo na kolidž. Po dveh letih bi morali Kate in njeni sošolci zamenjati večino učiteljev, a se je vodstvo šole odločilo, da bodo Jimu izpolnili željo in bo lahko razred poučeval dodatno leto.

Katin najljubši šport v mlajših letih je bil hokej na travi

Da je bila Kate izredno vestna, marljiva in poslušna, je dejalo že več njenih nekdanjih učiteljev. »Bila je odlična športnica in učenka, vsi so jo imeli radi in z vsemi se je odlično razumela,« je med drugim dejala njena nekdanja učiteljica telesne vzgoje Denise Evans-Allford, ki je pohvalila njene dosežke v plavanju, kjer je menda še posebno blestela. Katin najljubši šport v mlajših letih je bil sicer hokej na travi, v srednji šoli je bila celo vodja ekipe, še vedno pa obožuje tenis, smuča, jadra, vesla in teče, le konjev se izogiba, kar je za članico kraljeve družine precej nenavadno, a je Kate nanje alergična.

Glasbenik ni mogel prehvaliti njenega igranja. FOTO: Instagram

Njeno predanost in nadarjenost je pohvalil tudi Daniel Nicholls, ki je princeso med letoma 1993 in 1995 učil igranja na klavir: »Z njo je bilo užitek delati. Nihče sicer ni mislil, da bo kdaj postala koncertna pianistka, je pa bila dobra, pridno je vadila in naredila vse, kar se je od nje zahtevalo.« Kate je v javnosti prvič sedla za klavir med božičnim koncertom leta 2021, ko se je na odru pridružila glasbeniku Tomu Walkerju, ki njenega igranja ni mogel prehvaliti. Organizatorji so njen nastop do zadnjega uspešno skrivali, in ko se je nenadoma pojavila na odru, polnem sveč, oblečena v rdeč plač, je vsem zastal dih. Takrat je princesa priznala, da je bila precej nervozna, a je kljub temu odigrala brez napake ter požela gromozanski aplavz.