Včlanila sta se v svingerski klub, nato pa sama začela organizirati srečanja; »Vedno najprej nekaj spijemo ...«

Mark in Jen James iz Irlama v Manchestru sta zakonca, ki uživata v svingerskem življenjskem slogu, pred kratkim pa sta se odločila, da skrivnosti tega svobodomiselnega razmerja delita z javnostjo. Oba poudarjata, da uživata, a da se sosedje pogosto pritožujejo nad hrupom, ki prihaja iz njunega stanovanja.

Par se je pred tremi leti spoznal v baru in kmalu stopil v odprto razmerje, potem ko je Jen idejo dobila od prijatelja, ki ima odnos z več ljudmi hkrati. »To je pripeljalo do pogovora o fantazijah, o menjavi partnerjev,« pravi mlada Britanka.

V svoji zvezi nisva želela tretje osebe, a oba sva bila odprta in pripravljena na zabavo. Oba sva že poskusila trojčke, ko sva bila samska, zato sva kot par želela v svojo zvezo vnesti nekaj zabave. V svingerski klub sva vstopila iz radovednosti, bilo nama je všeč, piše Slobodna Dalmacija.

Takoj jima je bilo všeč

»Sem v spolnosti precej odprta oseba, zato nisem bila živčna, dokler nisem stopila skozi vrata. Dogovorila sva se, da greva noter za 10 minut in takoj odideva, če komu od naju ne bo všeč. Toda vsi so bili tako prijetni, imeli smo se dobro,« je dejala. Do konca večera sta se dogovorila, da bosta povabila v posteljo še enega moškega za seks v troje.

Par je takoj ugotovil, da je svinganje prava stvar zanju, zato sta po nekaj tednih odprla vrata svojega doma tudi drugim parom.

»Najprej spijemo pijačo in pomerimo provokativno spodnje perilo. Če je drugi par izkušen, se hitro preselimo v spalnico, če pa sta nova, gre vse malo počasneje,« pravi Jen o tem, kako je videti zmenek z drugim parom.

»Vse se dogaja v spalnici, veliko svingerjev uporablja celo hišo, vendar imava psa, zato omejujeva dogajanje na spalnico. Imava pravilo, da sva vedno oba vpletena – nihče od naju ne gre sam z drugim parom ali samsko osebo. Lahko menjava partnerja, a sva vedno oba v sobi,« je še dodala.