V javnosti slači spodnje hlačke, a nihče ji ne more nič: Nekateri bi jo tepli, drugi deportirali (VIDEO)

Britanska vplivnica Chloe Lopez je nedavno postala viralna, potem ko je na instagramu objavila nenavaden posnetek. V njem je pokazala, kako si je v trgovini v Španiji slekla spodnjice in jih pustila na polici s kruhom.

In medtem ko so bili ljudje zgroženi nad videnim, se je Chloe zdela celotna situacija smešna, zato se je po tem, ko je pustila spodnjice in pobegnila, celo smejala.

Lopezova sicer že nekaj časa počne isto stvar na različnih mestih, v zadnjih tednih pa je objavila okoli 40 podobnih posnetkov. Spodnjice je slekla v kavarni, polni ljudi, nekajkrat jih je slekla v trgovinah, nekajkrat pa je spodnjice pustila »za napitnino« gostincem.

Nekateri bi jo pretepli, drugi deportirali

Medtem ko se zabava in nabira na tisoče in tisoče ogledov svojih posnetkov, so jo številni kritizirali, po posnetku iz Španije pa so ji celo grozili. Rekli so ji, da jo bodo pretepli in celo deportrali iz države, če bo nadaljevala svoja gnusna dejanja.

»Morali bi vas prijaviti in deportirati v vašo državo. Naredite to tam, ne v Španiji. Ali vas ni sram?« je bil eden od komentarjev.

»Imate srečo, da tega nisem videl, bi vas prijavil osebju. Ne bi zapustili trgovine, ne da bi vas policija oglobila,« se je glasil drugi.

»Za to bi morala v zapor,« pa so menili drugi.

Vendar grožnje na družbenih omrežjih Chloe niso preprečile, da ne bi nadaljevala svoje nenavadne dejavnosti v javnosti.