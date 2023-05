V Buckinghamsko palačo se noče preseliti, zdi se mu pareveč neosebna

Britanska kraljeva družina zaseda peto mesto med najbolj premožnimi na svetu, pred njimi so vladarji Savdske Arabije, njihovo premoženje s skoraj bilijonom evrov daleč presega vse, ki jim sledijo, Kuvajt, Katar in Abu Dabi. Marca letos so premoženje kralja Karla III. in njegovih najbližjih ocenili na okrog 80 milijard evrov, v kar poleg draguljev, nekateri so med najbolj redkimi in dragocenimi na svetu, spada tudi 30 nepremičnin, v glavnem so to palače, dvorci in gradovi, ki se dedujejo iz generacije v generacijo.

Clarence House je od Buckinghamske palače oddaljena le 200 metrov. FOTO: Wikipedia

Kralj Karel III. bo moral zdaj izbrati, v kateri od njih si bo uredil uradno rezidenco in kje bosta s soprogo Camillo živela. Da Buckinghamski palači, ki je bila uradna rezidenca pokojne kraljice Elizabete II., njen naslednik ni najbolj naklonjen, zdi se mu namreč prevelika in preveč neosebna, je znano že dlje, zato si bo po mnenju tistih, ki ga dobro poznajo, pisarne in dom uredil v kateri od drugih palač, Buckinghamsko pa naj bi uporabljal zgolj za uradne sprejeme tujih državnikov. Do zdaj sta s Camillo bivala v veliko manjši stavbi, imenovani Clarence House, ki je od Buckinghamske palače oddaljena zgolj 200 metrov, a se Karlu III. zdi veliko bolj domačna in prijazna.

Kralj bi seveda lahko za svoj novi dom izbral dvorec Balmoral in bližnji Birkhall, manjšo stavbo na posesti Balmoral. Kralju je slednja menda veliko bolj pogodu, saj stoji na posesti, ki mu je izjemno ljuba, in čeprav ga mnogo prijetnih spominov veže na dvorec Balmoral, je prepričan, da v stavbi z 52 spalnicami nima kaj početi. Poleg posesti Balmoral imajo kraljevi na Škotskem v lasti še dvorec Dumfries, ki ga je leta 2007 kupil prav Karel III., ter grad Mey, ki je bil zgrajen v 16. stoletju.

Londonska palača, kjer je imela pisarne kraljica Elizabeta II., se njenemu sinu zdi preveč neosebna.

Kraljeva družina ima poleg dvorca Windsor v tem kraju še eno nepremičnino, imenuje se Fort Belvedere, a jo oddajajo že od leta 1980 in ni pričakovati, da bi kralj nenadoma podnajemnike odslovil in si v dvorcu dom uredil sam. Karel III. ima dom tudi v Walesu, v Glouchestershiru v Angliji, je celo lastnik gradu v Romuniji. Grad Zalan v Transilvaniji je mogoče obiskati in v njem za okrog 170 evrov na osebo na noč tudi dopustovati.

V Buckinghamski palači bi kralj sprejemal državnike. FOTO: Dominic Lipinski/Afp