Uspešen postranski posel slavne igralke

Slavno igralko Jennifer Garner je zadnje čase najbrž večkrat mogoče videti v gumijastih škornjih in za volanom traktorja kot v glamurozni obleki na rdeči preprogi.

Na svojem posestvu v Locust Groveju, majhnem mestu v Oklahomi, se namreč ukvarja z organsko vzgojo zelenjave in sadja za podjetje, ki izdeluje otroško hrano.

Tako odstopa od običajne prakse hollywoodskih zvezdnic, ki praviloma osnujejo lastne kozmetične linije, in sledi drugačni zgodbi, s katero je pripomogla k izgradnji blagovne znamke Once Upon a Farm, ta se ukvarja s proizvodnjo organske hrane za malčke.

Družbo je leta 2015 osnovala Cassandra Curtis, ki je želela hčerki ponuditi zdravo in okusno hrano, ki je ni bilo na voljo v prodajalnah.

Prvi dve leti promet podjetja ni presegel milijona evrov, nato se je njej in soustanovitelju Ariju Razi najprej pridružil John Foraker, bivši direktor znanega podjetja za proizvodnjo organske hrane, in na koncu še slavna igralka.

Ta je strastno pristopila k razvoju proizvodnje in receptov, podjetje sedaj posluje z dobičkom, višjim od 90 milijonov evrov letno.

»Ko sem se pridružila Cassandri Curtis in Johnu Forakerju, sta stric Robert in teta Janet hotela sodelovati pri tej zabavi.

Našo družinsko, seveda biološko kmetijo, smo spremenili v največjega dobavitelja za Once Upon a Farm,« je na družbenih omrežjih zapisala Jennifer ob fotografiji s kmetije, na kateri je videti, da ji poljedelstvo ni tuje in da zna voziti tudi traktor.

Posest, veliko 14 hektarjev, sta leta 1936 kupila njena dedek in babica po mamini strani, ona ga je odkupila od tete in strica, ki še naprej živita na njem in pomagata Jennifer.

Poleg krav in čebel na njej vzgajajo tudi buče, primarni predelki pa so sončnice, borovnice, grah in rž.

Jennifer kot mama treh otrok dobro ve, da je zdrava hrana ključna za zdrav razvoj, podjetje Once Upon a farm se je zato pridružilo dobrodelnemu programu Milijon obrokov, s katerim naj bi vsem otrokom zagotavljali zdrave obroke.

V družbi, ki ima velik dobiček, razmišljajo o vstopu na borzo in o razširitvi programa na hrano, primerno za vse starosti otrok in ne več samo za malčke.

Osebno premoženje igralke sicer znaša približno 75 milijonov evrov, eden od virov tega je ob igri tudi farma, piše Gloria.hr.