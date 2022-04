Jennifer Garner je praznovala 50. rojstni dan (FOTO)

Ravno na velikonočno nedeljo je najbrž najbolj simpatično dekle v Hollywoodu dopolnilo 50. rojstni dan. Jennifer se je rodila v Teksasu, odraščala pa v Zahodni Virginiji s starši in z dvema sestrama. Na fakulteti se je začela ukvarjati z igralstvom in s kemije presedlala na gledališče ter tudi diplomirala.

Njeni starši so poudarjali tradicionalne verske vrednote, tako da se sestre niso ličile, imele preluknjanih ušes ali si barvale las.

Pozneje je v gledališču ne samo igrala, ampak tudi pometala in prodajala vstopnice, samo da je bila tam. Leta 1995 se je preselila v New York, njena prva vloga pa je bila v televizijski nadaljevanki Zoya po romanu Danielle Steel. Slavo ji je prinesla vloga vohunke CIE v nadaljevanki Alias, v filmskem svetu pa je postala znana po romantičnih komedijah, kot so Od deklice do bejbe, Vse moje bivše in Valentinovo, ter po vlogi bojevnice Elektre.

Prvič je bila poročena s Scottom Foleyjem, ki ga je spoznala med snemanjem nadaljevanke Felicity, drugič pa z Benom Affleckom, s katerim ima tri otroke.

Po ločitvi od Afflecka se je posvetila otrokom, zdaj pa je srečna s poslovnežem Johnom Millerjem.

Igralka je tudi poslovna ženska, saj je ustanovila podjetje Once Upon a Farm, ki izdeluje svežo organsko hrano za dojenčke.

V filmu Od deklice do bejbe je igrala trinajstletnico, ki se nekega jutra zbudi stara 30 let.

Njeni trije otroci Violet (16), Seraphina (13) in Samuel (10) so njen največji zaklad, zato je pomagala pri sprejetju zakona proti nadlegovanju in fotografiranju otrok.

Ko je dobila zvezdo na hollywoodski aleji slavnih, sta ji sestri Susannah in Melissa stali ob strani.