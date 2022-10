Ups, tako je Casillas pojasnil tvit o svoji homoseksualnosti

Nekdanji španski nogometni vratar Iker Casillas je v soboto popoldan na svojem twitter računu objavil, da je istospolno usmerjen. Več o tem preberite tukaj.

Že danes omenjenega tvita, ki je postal viralen in ga je v manj kot uri všečkalo čez 200.000 ljudi, ni bilo več mogoče najti, saj je bil izbrisan. To je povzročilo nov val govoric o vzrokih za tako objavo. Zdaj pa se je izkazalo, da so v Castillasov twitter račun vdrli. Castillas je v novem čivku namreč pojasnil: »Shekam račun. Na srečo je vse, kot mora biti. Opravičujem se svojim prijateljem in seveda celi LGBT skupnosti.«

Po tej objavi je nogometni zvezdnik izgubil ogromno sledilcev. Pred objavo o homoseksualnosti mu je sledilo 12,3 milijona ljudi, po objavi »le« še 9,6 milijona.