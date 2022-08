Umrla zveda serije Zvezdne steze

Nichelle Nichols, temnopolta igralka, ki je v priljubljeni seriji Zvezdne steze igralka častnico za zveze Nyoto Uhura, je umrla v starosti 89 let, poročajo tuje tiskovne agencije.

Igralkin sin Kyle Johnson je njeno smrt obelodanil v nedeljo na uradni spletni strani uhura.com z besedami: »Sinoči je moja mama, Nichelle Nichols umrla naravne smrti. Njena svetloba, podobna starodavni galaksiji, ki jo vidimo prvič, bo ostala.« Tiskovni predstavnik družine je sporočil, da je Nichelle Nichols umrla v Silver Cityju v Novi Mehiki, kjer je živela s sinom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na novico o njeni smrti so se že odzvali tako nekateri njeni soigralci iz priljubljene serije kot druge znane osebnosti, med drugim predsednik ZDA Joe Biden.

William Shatner, ki je igral kapitana vesoljske ladje Enterprise Jamesa T. Kirka, je igralkini družini poslal sožalje in zapisal, da je bila Nichelle Nichols »lepa ženska, ki je igrala občudovanja vreden lik, ki je veliko prispeval k redefiniranju družbenih vprašanj tako tukaj v ZDA kot po vsem svetu. Zelo jo bom pogrešal«.

George Takei, ki si je kot krmar Sulu delil poveljniški most s poročnico Uhuro, jo je označil za »pionirsko in izjemno« osebo. Predsednik ZDA Joe Biden je izpostavil, da je Nichelle Nichols »na novo opredelila, kaj je mogoče za temnopolte Američane in ženske«.

»Naš narod je za vedno dolžan navdihujočim umetnikom, kot je Nichelle Nichols, ki nam kažejo prihodnost, kjer so enotnost, dostojanstvo in spoštovanje temeljni kamni vsake družbe,« je povedal v izjavi.

Nichelle Nichols se je zapisala v zgodovino tudi z enim od prvih medrasnih poljubov na ameriški televiziji - leta 1968 je šlo za prijateljski poljub s Shatnerjem v Zvezdnih stezah.

Poklon Nase

Ameriški borec za pravice temnopoltih v ZDA Martin Luther King mlajši je nekoč pohvalil igralko z besedami, da je s svojo močno igro orala ledino v času, ko so temnopolti igralci najpogosteje igrali služabnike ali kriminalce.

Nichelle Nichols je rekrutirala tudi za ameriško vesoljsko agencijo Nasa. Ta se je obrnila nanjo, ko so agencijo kritizirali zaradi pomanjkanja raznolikosti. Več nadarjenih Afroameričanov in žensk vseh ras je igralka vzpodbudila, da so razmislili o karieri pri vesoljski agenciji.

Nasa se je poklonila njeni zapuščini v tvitu v nedeljo zvečer in jo označila za »pionirko in vzornico«, ki je »za mnoge simbolizirala, kaj je mogoče.«

Na njeno delo zunaj filma so se spomnili tudi v ameriškem letalskem in vesoljskem muzeju. »Bila je navdih za številne, ne le zaradi svojega prelomnega dela pri Zvezdnih stezah, ampak tudi zaradi dela z Naso za novačenje žensk in temnopoltih, da bi se prijavili za astronavte,« je tvitnil muzej.

Smithsonian, mreža ameriških muzejev in raziskovalnih centrov, je na Twitterju tudi objavil fotografijo rdečega vesoljskega jopiča s simbolom Zvezdnih stez, ki ga je Nichelle Nichols nosila kot Uhura, in je zdaj na ogled v Narodnem muzeju afroameriške zgodovine in Kulture v Washingtonu.

Čeprav je bila Nichelle Nichols najbolj znana kot Uhura, je imela pestro kariero; med drugim je plesala s Sammyjem Davisom Jr. v Porgy in Bess, nastopila v seriji NBC Heroji ter posnela album. Uhuro, kar v svahiliju pomeni svoboda, je igrala tudi v prvih šestih filmih Zvezdne steze.