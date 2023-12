Politikova hči in priljubljena vplivnica umrla: »Telo ni zdržalo ...«

V 20. letu starosti je umrla hči slavnega brazilskega politika Vitorja Valima in priljubljena vplivnica, Maria Sofia Valim. Njen oče je tragično novico sporočil prek družbenih omrežij.

»Z največjo bolečino in žalostjo sporočam vsem, da je umrla moja ljubljena hčerka Sofia. Na žalost njeno telo ni preživelo. Zahvaljujem se vsem za molitve in prijazne besede, namenjene meni in ostali družini v teh bolečih trenutki za nas,« je zapisal.

Marija je šla 7. decembra na presaditev jeter. Apel za darovalca je najprej izrekla njena družina: »Moji najstarejši hčerki Sofiji so odkrili resne zdravstvene težave, zaradi česar je bila uvrščena na čakalni seznam za presaditev jeter, « je takrat zapisal Vitor.