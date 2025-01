Umrla je nekdanja partnerica Micka Jaggerja. Živela na polno, škandalov ni manjkalo

V 79. letu starosti je umrla britanska pevka in igralka Marianne Faithfull, poročajo tuje tiskovne agencije. Njena prva uspešnica iz leta 1964 As Tears Go By, izvedena z lirično-melanholičnim glasom, je nakazala temnejšo plat britanskega popa, ki je takrat osvajal svet z igrivimi melodijami skupin The Beatles in Rolling Stones.

Umrla je v Londonu, novico o njeni smrti pa je sporočil njen tiskovni predstavnik. Preživela je odvisnost od mamil, brezdomstvo, dve komi in raka.

Po razhodu s frontmanom Rolling Stonesov postala odvisnica

Nekdanja partnerica Micka Jaggerja je po razhodu s frontmanom Rolling Stonesov postala odvisna od heroina in se je borila z anoreksijo, zaradi česar je v začetku 70. let dve leti preživela na ulicah londonskega Soha. A kljub temu se je pobrala in izdala 21 samostojnih albumov, vključno s priznanim Broken English iz leta 1979, ki ji je prinesel nominacijo za grammyja. Napisala je tri avtobiografije in nadaljevala igralsko kariero.

Marianne Faithfull. FOTO: Fred Tanneau Afp

Velik del njene slave je bil povezan z burnim in škandalov polnim življenjem s »slabimi fanti« rock'n'rolla. Z Jaggerjem so ju leta 1968 aretirali zaradi posedovanja konoplje, najbolj znan incident pa se je zgodil leto prej, ko jo je policija med racijo v hiši Keitha Richardsa našla zavito v medvedjo kožo. Incident ji je zagotovil mesto med legendami rock'n'rolla, a Faithfullova je pozneje trdila, da ni sodelovala pri orgiji, kot so namigovali britanski tabloidi.

Kljub visokemu davku, kot je bil tudi prevelik odmerek uspaval v Avstraliji leta 1969, zaradi česar je pristala v komi, je Faithfullova cenila priložnost, da se je učila od velikih glasbenikov, kot so Jagger, Paul McCartney in John Lennon. Jagger jo je ob smrti označil za čudovito prijateljico, veličastno pevko in veliko igralko.