Umrla edina hči legendarnega glasbenika

V starosti 54 let je v četrtek umrla Lisa Marie Presley, pevka in edini otrok legende rock and rolla Elvisa Presleyja, je sporočila njena družina. Glede na poročanje medijev naj bi doživela srčni zastoj, na njenem domu so jo našli neodzivno.

»S težkim srcem moram deliti žalostno novico, da nas je zapustila moja lepa hčerka Lisa Marie,« je v izjavi najprej sporočila njena mati Priscilla Presley, ki je bila z Elvisom poročena šest let, in hčer označila za najbolj strastno, močno in ljubečo žensko, kar jih je kdaj poznala. Družina preminule je nato še v skupni izjavi prosila za zasebnost v tem težkem obdobju.

Podrobnosti o njeni smrti niso sporočili, glede na poročanje ameriških medijev pa so Liso Marie neodzivno našli na njenem domu v Calabasasu v Kaliforniji, nakar so jo prepeljali v bolnišnico. Novica o njeni smrti je prišla nekaj ur pozneje.

Z vseh koncev ZDA so se začeli usipati izrazi sožalja in pokloni preminuli. »Naša srca so strta ob nenadnem slovesu Lise Marie Presley,« sta sporočila Rita Wlson in Tom Hanks, ki je zaigral v novem filmu o Elvisu. Z besedami, da jo bo pogrešal, se ji je poklonil igralec John Travolta, pevka LeAnn Rimes pa je v tvitu izrazila upanje, da je v miru v naročju svojega očeta.

Lisa Marie se je rodila leta 1968, bila je edini otrok Elvisa Presleyja, ki je umrl avgusta 1977, star 42 let. Očetu je sledila v glasbene vode, kjer si je ustvarila kariero. Izdala je tri albume, prvi iz leta 2003 se je prodal v več sto tisoč izvodih.

Poročena je bila tudi z Elvisom Jacksonom. Fotografija je bila posneta leta 1994. FOTO: Stringer, Reuters

Poročena je bila štirikrat, in sicer s pop legendo, igralcemin glasbenikomain. Imela je štiri otroke, vključno z igralko. Njen sinje leta 2020 storil samomor.

Nazadnje se je v javnosti pojavila v torek zvečer na podelitvi zlatih globusov na Beverly Hillsu, na kateri je Austin Butler dobil nagrado za najboljšo glavno moško dramsko vlogo za biografski film o Elvisu. V čustvenem nagovoru se je igralec zahvalil družini Presley za pomoč med snemanjem filma. »Hvala vam, da ste mi odprli svoja srca, spomine, dom,« je dejal. »Lisa Marie, Priscilla, za vedno vaju bom imel rad,« je dodal.