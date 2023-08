Umrl je partner Sandre Bullock, star 57 let, skupaj sta bila od leta 2015

Dolgoletni partner Sandre Bullock Bryan Randall je umrl konec tedna, je njegova družina razkrila za People. Star je bil 57 let. »Z veliko žalostjo sporočamo, da je Bryan Randall 5. avgusta mirno umrl po triletni bitki z ALS (amiotrofično lateralno sklerozo),« je sporočila njegova družina. »Bryan se je že zgodaj odločil, da bo njegovo potovanje z ALS ostalo zasebno, in tisti, ki smo skrbeli zanj, smo se potrudili, da smo izpolnili njegovo prošnjo,« so dodali.

»Izjemno smo hvaležni neutrudnim zdravnikom, ki so skupaj z nami obvladovali to bolezen, in čudovitim medicinskim sestram, ki so postale naše cimre, pri čemer so pogosto žrtvovale svoje družine, da bi bile z nami. V tem času vas prosimo za zasebnost, da žalujemo v miru,« so še povedali.

Skupaj od leta 2015

59-letna Bullockova je prvič srečala fotografa Randalla, ko je januarja 2015 fotografiral rojstni dan njenega sina Louisa. Istega leta sta objavila svoje razmerje, ko sta se skupaj pojavila na poroki Jennifer Aniston in Justina Therouxa.

»Našla sem ljubezen svojega življenja. Ne potrebujem kosa papirja, da bi bila predana partnerica in mati,« je nekoč v intervjuju o njuni zvezi povedala Sandra.