Umrl igralec, ki je zaslovel z Živimi mrtveci

Za mladim igralcem Mosesom J. Moseleyjem, ki je največji preboj doživel kot zombi v Živih mrtvecih, sicer pa je nase opozoril tudi v priljubljenih serijah, kot sta Varuhi in Kraljica juga, je bilo odlično leto, prepričan pa je bil, da bo tekoče še boljše. »Zahvaliti se želim višji sili in vsem, ki so pomagali, da je za mano najbolj uspešno leto mojega življenja. Vem pa, da bo leto 2022 še boljše!«

Igral je enega od Michonninih nemrtvih ljubljenčkov.

S temi besedami je igralec, ki je pred komaj dobrim mesecem dopolnil 31 let, skočil v novo leto, a kljub temu optimizmu še enega silvestrovega večera ne bo dočakal. Policija ga je namreč našla ustreljenega v njegovem avtomobilu, in čeprav preiskava še poteka, si je igralec najverjetneje vzel življenje.

Pogosto se zdi, da življenje posnema umetnost, a zaradi nepredvidljive usode nekoliko skrivenčeno in izkrivljeno. Igralec je namreč ravno dobro končal svoj zadnji projekt, kratek neodvisni film Cadillac Respect, v katerem je zaigral žrtev prometne nesreče. Zdaj pa je v avtu tudi umrl.

Policist, ki je po prijavi pogrešane osebe našel zvezdnikov avto, je v njem naletel na pogrešanega Mosesa, s strelno rano v glavi in pištolo, ki mu je ležala v naročju.

Kaj se je dogajalo v zadnjih dneh igralčevega življenja, ni znano. A pred dobrim tednom se je udrl v zemljo, o njem ni bilo ne duha ne sluha, zaradi česar je njegova družina sprva preverila bližnje bolnišnice, ali se mu morda ni primerila nesreča. Ko to iskanje ni obrodilo sadov, so se po več dneh skrbi in iskanja na lastno pest obrnili na policijo in ga 26. januarja prijavili kot pogrešanega.

Še tisti isti dan pa se jim je upanje, da ga še kdaj vidijo, razblinilo. Na parkirišču pralnice na obrobju mesta Atlanta je policist namreč opazil avto, ki se je ujemal z opisom igralčevega, kot tudi, da v njem sedi oseba. Ko se je avtu približal, je sprva opazil pištolo v njegovem naročju, ob drugem pogledu pa strelno rano na desni strani Mosesove glave. Avtomobil je bil zaklenjen.

Zombija je igral med letoma 2012 in 2015.

»Vsi so ga imeli radi. Cenil je tako svojo družino in prijatelje kot oboževalce. Moj dobri prijatelj je bil več kot deset let. Bil je tista oseba, ki jo lahko pokličeš sredi noči, tudi če potrebuješ le pogovor. Grozno ga bomo pogrešali,« se je od igralca, ki so ga očitno preganjali notranji demoni, poslovila njegova agentka Tabatha Minchew, ki pa mu je bila morda še prej in bolj prijateljica. Njegovemu spominu pa so se poklonili tudi pri televizijskem kanalu AMC, na twitterju na strani serije Živi mrtveci, v kateri bo živel za vedno.