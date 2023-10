Umrl 53-letni hrvaški igralec, ki je nastopal v številnih serijah

Umrl je star 53 let in po boju s hudo boleznijo, ki so mu jo odkrili po naključju. »Zelo mi je hudo, žalostna vest nas je doletela. Nenad Cvetko ni bil le član našega gledališča, bil je mnogo več. Bil je moj prijatelj in poznal sem ga, še preden sva sodelovala v gledališču,« je za 24sata povedal direktor gledališča Gavelle Dražen Ferenčina.

Cvetko je umrl v družinskem krogu. Zadnjič je bil v bolnišnici letos poleti. Pred dvema letoma je zatipal vozel v vratu, v nekem trenutku pa je ostal tudi brez glasu. Nato so mu diagnosticirali karcinom glave in vratu.

Ko je zbolel, so njegovi igralski kolegi zbirali sredstva za njegovo zahtevno zdravljenje.

»V času, ko sem zbiral energijo, ki je nisem imel, sem imel 35 kilogramov. Posledice obsevanja in kemoterapije so še tu, sicer pa trkam na les,« je še lani upal, da ozdravi, je objavil Index.hr.

Hrvaška javnost se ga bo spominjala po številnih serijah in filmih, v katerih je igral, kot so Stipe u gostima, Odmori se, zaslužio si, Larin izbor