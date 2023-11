Umorjenega zvezdnika Netflixove serije našli z zvezanimi rokami in nogami

Kolumbijskega igralca Kevina Munoza (23) so našli mrtvega v La Plajiti v Kolumbiji. Zvezdnika serije Netflix so po domnevnem ropu, ki se je zgodil na tem območju, našli z zvezanimi rokami in nogami ter več ranami.

Rane naj bi mu zadali z mačeto in domnevajo, da so ga pretepli, preden so ga ubili.

Kolumbijski mediji poročajo, da so zaradi suma umora aretirali 19-letnika, vendar njegova identiteta še ni razkrita.

Mladi igralec Kevin Munoz je šele začel postajati priljubljen, saj je leta 2020 zaigral v filmu Lavaperros Dogwashers, kolumbijsko-argentinski črni komediji-drami, poroča informer.rs.

