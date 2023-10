Millie Bobby Brown v bran otroškim igralcem

Britanska igralka Millie Bobby Brown odločno brani otroške igralce pred napadi odraslih. In devetnajstletnica v resnici nekaj ve o tem, potem ko je pri rosnih 12 letih zaslovela z vlogo Eleven v priljubljeni Netflixovi nanizanki Stranger Things (Čudne stvari). Brownova, ki je leta 2018 postala najmlajša Unicefova ambasadorka dobre volje, zdaj pa jo je revija Glamour imenovana za eno od žensk leta, govori iz lastnih izkušenj.

Junake nanizanke Čudne stvari v peti sezoni čaka odločilni spopad. FOTO: Netflix

12 let je imela, ko je zaslovela v vlogi Eleven.

Boleče izkušnje

Kakor pravi Millie Bobby Brown, so jo odrasli na družbenih omrežjih tedaj pogosto obmetavali z žaljivkami, kot sta »budala« ali »smrklja«, in to samo zato, ker je bila zgovorna. »Bila sem kaznovana, ker sem veliko in na glas govorila o svojih doživetjih,« pravi mlada igralka. Pri štirinajstih letih so začele po spletu krožiti homofobne izjave, ki so jih napačno pripisali Millie, kar je bil eden od razlogov, da je zaprla profil na tedanjem twitterju. Poleg tega je bila nenehno deležna spletnega nadlegovanja in seksualiziranja. V odgovor je leta 2020 ob svojem 16. rojstnem dnevu na instagramu zapisala: »Obstajajo trenutki, ko postanem razočarana zaradi netočnosti, neprimernih komentarjev, seksualizacije in nepotrebnih žalitev, ki mi povzročajo bolečino in negotovost.« In ko je februarja lani dopolnila 18 let, so se na njene spletne profile vsule seksualno eksplicitne vsebine.

Zdaj se je odločno postavila v bran mladim igralcem in igralkam: »Ne morete tako govoriti o mladoletnih otrocih. Naši možgani se fizično še niso do konca razvili. Gre za podcenjevanje in zatiranje duševnega razvoja, denimo z besedami, da 'nisi videti prav dobro', ali pa vprašanji 'zakaj pa si tako oblečen(a)' ... Kako si drznete reči kaj takega?«

Millie je zdaj srečno zaročena z Jakom Bongiovijem, sinom slavnega rockerja Jona Bon Jovija. FOTO: Instagram

Britanka je postala globalna senzacija, ko sta jo ustvarjalca serije, brata Matt in Ross Duffer, postavila v eno glavnih vlog nanizanke Stranger Things. Zaradi nenadne slave je bila prisiljena postaviti zidove, da bi se zaščitila, pravi. »To je moje življenje in vanj lahko vstopajo samo tisti, ki jim to dopustim. Vsi drugi so izločeni. Kar je pravzaprav žalostno. Dejansko nimam veliko prijateljev,« pravi Millie Bobby Brown. In prav pred dnevi se je spet znašla v medijskem viharju zaradi prijateljstva z znanim raperjem Drakom, ki jo je omenil v novi pesmi, kar je sprožilo precej zaskrbljenih odzivov med njenimi oboževalci, saj je Drake 17 let starejši od nje.

In čeprav ji je serija Čudne stvari odprla vrata v svet igralstva, priznava, da komaj čaka, da je bo konec; peta in zaključna sezona je napovedana, a nihče ne ve, kdaj bo predvajana. »Snemanje Čudnih stvari vzame tako veliko časa, kar mi ne dopušča, da bi se lotila drugih zgodb. Zato sem še kako pripravljena reči: hvala in zbogom.«

In čeprav je od začetka snemanja prve sezone odrasla v odločno mlado žensko, priznava, da jo je slava za vedno spremenila: »Nikoli več ne bom imela dvignjenih zapornic. Ker so jih vsi prečkali.«