Ukrajini pomaga tudi kraljica

Čeprav se britanska kraljica Elizabeta II., kot je v njeni navadi, vzdržuje komentarjev o političnih zadevah, niti ruske invazije na Ukrajino v nasprotju s sinom in vnukom ni javno komentirala, je svoje mnenje glede konflikta še kako jasno izrazila s tem, ko je združenju dobrodelnih organizacij, ki zbira pomoč za ukrajinske begunce, donirala zajeten kupček denarja.

Koliko, v Buckinghamski palači niso želeli razkriti, v organizaciji pa so dejali le, da gre za »radodarno donacijo«. Gesta, ki so jo pozdravili mnogi Britanci in pomembneži po vsem svetu, bi najverjetneje ostala skrita, če se kraljici organizacija ne bi javno zahvalila na družabnem omrežju.

Prostovoljne prispevke so začeli zbirati pred nekaj dnevi po tem, ko je članica ukrajinskega rdečega križa razkrila, kako hudo je v njihovi prestolnici. »Skorajda ne mine sekunda, da se ne bi slišale eksplozije, in to se dogaja tri kilometre od mene. Pred nekaj minutami je izstrelek zadel hiše civilistov, zato me je zdaj malce strah, sirene se oglašajo vsakih 15 minut, situacija je izredno nevarna tu in v drugih delih države,« je med drugim dejala Olena Stokoz in dodala, da so mnogi ostali brez elektrike, vode, hrane, zdravil in drugih reči, zato jih večina poskuša pobegniti iz Kijeva v mirnejše dele Ukrajine ali zapustiti državo.

Če Elizabeta II. ni želela izraziti svojega mnenja glede vojne, pa tovrstnih zadržkov nista imela princa Charles in William, ki sta javno obsodila početje Rusije ter izrazila solidarnost z Ukrajino. Tudi princ Harry in njegova žena Meghan sta v svojem imenu in imenu njune organizacije Archwell zapisala, da »stojita s prebivalci Ukrajine in obsojata kršitev mednarodnega in humanitarnega zakona«, ter pozvala svetovno javnost in voditelje držav, da storijo enako.