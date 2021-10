Ugrabljena lepotica preklela Grimaldijeve

V hudih nesrečah sta umrla žena Rainierja II. in mož njegove starejše hčerke princese Caroline.

Urok še drži

Člani monaške kraljeve družine nimajo sreče v ljubezni, tako je že zelo dolgo. Vse naj bi se začelo v 13. stoletju, ko je, tako vsaj pravi ena od legend,ugrabil prelepo Flamko, ta pa je nato preklela njega in vse njegove potomce. »Noben Grimaldi ne bo nikoli našel sreče v zakonu,« naj bi izrekla ugrabljena lepotica, čeprav nekateri menijo, da so te iste besede prišle iz ust ženske, ki so jo označili za čarovnico in usmrtili na grmadi. Kakor koli, zdi se, da urok deluje.Princ, potomec Rainierja I., je bil poročen komaj eno leto, ko mu je žena ušla, a jekmalu ugotovila, da je noseča, in se vrnila. Mož se zanjo ni zmenil, ko je rodila, ju ni niti obiskal, raje je odšel v vojsko in par pet let ni imel nobenih stikov. Mary Victoria se je zaljubila v madžarskega grofa in se pozneje z njim tudi poročila. Louis se je, ko je odrasel, zapletel v zunajzakonsko razmerje s plesalko, ki mu je rodila hčer. Pozneje je dobil dovoljenje, da jo lahko posvoji, sicer bi ostal brez dedičev, saj z ženo otrok nista imela. Charlotte se je poročila z grofom, rodila sta se jima dva otroka, a zakon, ki je trajal deset let, je bil vse prej kot srečen. Pierre je imel raje moške, Charlotte pa je pogosto skakala čez plot. Njun prvorojenec princje kmalu postal vdovec, ko je njegova žena, ameriška igralka, umrla v hudi prometni nesreči in za seboj pustila tri otroke. Princesa, ki je bila v času nesreče v avtomobilu z mamo, se je leta 1991 zapletla z nekdanjim telesnim stražarjem, ki mu je rodila dva otroka. Štiri leta pozneje sta se poročila, a je zakon trajal le eno leto. Srečo je Stephanie poskusila še dvakrat, a noben zakon ni trajal. Njena starejša sestra princesase je pri 21 letih poročila s 17 let starejšim francoskim šarmerjem, dve leti pozneje sta šla vsak svojo pot. Leta 1983 je pred oltar stopila z italijanskim poslovnežem, s katerim sta dobila tri otroke, nato pa je Casiraghi leta 1990 umrl v nesreči z gliserjem.Princesa Caroline se je poročila še tretjič, a s princemtrenutno živita ločeno. Nato je tu še princ, ki vztraja, da je z njegovim zakonom vse v redu, a princesa, s katero sta poleti praznovala deseto obletnico poroke, že od maja biva v Afriki. Uradni razlog so zdravstvene težave, o čemer pa prebivalci Monaka vedno bolj in glasneje dvomijo.Za zdaj nekoliko bolje kaže mlajši generaciji monaških kraljevih. Dva od sinov princese Caroline, 37-letniin tri leta mlajši, sta srečno poročena. Prvi osem, drugi pet let. Predlani se je poročila tudi Carolinina hči, ki ima z možem sina, še eden pa se ji je rodil v zvezi s komikom in igralcem, ki je sicer razpadla leta 2015. Tudi najstarejši od otrok princese Stephanie, 28-letni, že drugo leto uživa v zakonskem stanu s Francozinjo vietnamskih korenin, s katero sta se spoznala in zaljubila v študentskih letih. Če bodo vsi ti zakoni zdržali pritiske življenja na očeh javnosti ter druge preizkušnje, ki jih prinaša družinsko življenje, bo po stoletjih nesreče in zlomljenih src starodavni urok morda končno le prelomljen.