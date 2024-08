Tri sestre Toma Cruisa, kdo so in kakšen je njihov odnos do vere, ki ji pripada brat

Igralec Thomas Cruise Mapother IV. bolj znan pod imenom Tom Cruise se je rodil očetu Thomasu Cruisu Mapotherju III. ter mami Mary Lee Pfeiffer.

Je eden najbolj slavnih estradnikov. Podrobnosti iz njegovih zakonov in iz odnosa s tremi otroki velikokrat pridejo v medije, nekatere zasebne informacije pa raje zadrži zase.

Tako je manj znano, da ima tri sestre in da njihovo življenje še zdaleč ni bilo enostavno. Skozi kariero Tom sicer nikoli ni skrival, da je njihov oče zlorabljal družino.

»Bil je nasilnež in strahopetec. Oseba, ki te udari, ko gre nekaj narobe. Zagotavljal naj bi nam varnost, a je bil agresiven. To mi je pustilo posledice in na eni točki sem si rekel, da nočem imeti nič z njim.

Da mu ne smem zaupati, da moram biti v njegovi družbi previden. Zato sem tudi anksiozen,« je leta 2006 povedal za medije.

Mama je otroke po ločitvi leta 1974 večinoma vzgajala sama. Odraščanje je igralcu otežilo tudi stalno menjavanje šol, v samo 12. letih jih je zamenjal kar 15.

So mu pa vedno podporo skupaj z mamo, ki je stara 80 let umrla leta 2017, zagotavljale njegove tri sestre.

Lee Ann je tri leta starejša od Toma in je nekoč delala kot publicistka. Do leta 2005 je zastopala brata, ki jo je zaradi slabe medijske podobe nato zamenjal s Paulom Blochom.

Tako kot brat je tudi Lee Ann pripadnica scientologije in domnevno upravlja z luksuzno stanovanjsko zgradbo SkyView, v kateri ima stanovanje Tom ter je povezana s scientologijo.

Zgradba se nahaja v Clearwaterju na Floridi, kjer imajo oziroma so imeli domove nekdanji in še aktualni scientologi, denimo John Travolta, Priscilla Presley in že preminula Kirstie Alley.

Druga sestra Marian Mapother je leto dni starejša od Toma, scientologinja, o njenem zasebnem življenju ni veliko znanega, ima sina po imenu Cal, vključena je v nepremičninski posel v Clearwaterju, pred nedavnim pa je bila ob redki priložnost videna v javnosti na 62. rojstnem dnevu brata v Longcross Studiju v Surreyju.

Tretja sestra Cass je dve leti mlajša od slavnega brata in se po poroki z Gregom Capazorijem piše Capazorio. Tudi ona je scientologinja in ima dom v SkyViewu v Clearwaterju.

Po pisanju časopisa The Sun je direktorica podjetja OT Academy, ki proučuje scientološke nivoje in je usmerjeno na doseganje duhovne svobode.

Nekoč je skupaj s Tomom, svakinjo Katie Holmes in bratovimi tremi otroki živela v Los Angelesu.