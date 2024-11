Tragične zadnje ure Liama Payna

V zadnjih urah pred svojo smrtjo je Liam Payne preživel v hotelu CasaSur Palermo v Buenos Airesu, Argentina. CCTV posnetki in pričevanja prič razkrivajo, kako je bil Payne viden v hotelski avli, kjer je povzročal težave in deloval »nepredvidljivo«. Posnetki prikazujejo, kako so ga trije hotelski uslužbenci odnesli nazaj v njegovo sobo v tretjem nadstropju, kjer naj bi bil pod vplivom drog in alkohola. Payne, ki je bil med nošenjem videti pri zavesti, se je kmalu zatem smrtno ponesrečil, ko je padel z balkona.

V dneh pred svojo smrtjo je Payne večkrat povzročal nered v hotelu. Po navedbah avtopsije je bil pod vplivom alkohola, kokaina in antidepresivov. Njegovo vedenje v hotelu je bilo pogosto nepredvidljivo, kar je vključevalo tudi poskuse bega iz hotelskih sob. Podobno vedenje je bilo zabeleženo že prej, ko je na Floridi poskušal pobegniti iz sobe z uporabo vrtne cevi.

Hotelsko osebje je večkrat ukrepalo zaradi Payneovega vedenja. V času incidenta so bili zaskrbljeni zaradi njegove varnosti, predvsem zaradi balkona v njegovi sobi. Kljub temu so ga pustili samega v sobi, kar je sprožilo številna vprašanja o njihovih ukrepih. V eni od klicev na 911 je hotelski uslužbenec omenil, da je Payne v sobi z balkonom, kar je vzbujalo strahove glede njegove varnosti.

Payne je bil znan po tem, da ni maral biti zaprt v hotelskih sobah, kar je pogosto vodilo do poskusov bega. V času incidenta je imel s seboj torbo, ki je bila najdena na balkonu v drugem nadstropju, kar podpira teorijo, da je poskušal pobegniti iz sobe. Na torbi je bil napis »za Liama« ter vsebina, ki je vključevala tablete in steklenico Jack Daniel'sa.

Incident je sprožil številna vprašanja o ravnanju hotelskega osebja in varnostnih ukrepih, ki so jih sprejeli. Kljub očitnim znakom Payneove stiske in nevarnosti, ki jo je predstavljal balkon, so ga pustili samega v sobi, kar je na koncu privedlo do tragičnega izida.

Vloga Rogerja Noresa in obtožbe glede opustitve dolžnosti

Roger Nores, dolgoletni prijatelj in skrbnik Liama Payna, je igral ključno vlogo v dogodkih, ki so vodili do Payneove smrti. Njuna komunikacija na dan incidenta je bila obsežna in razkriva zaskrbljujočo sliko Payneovega stanja. Payne je že zgodaj zjutraj poslal Noresu sporočilo, v katerem je omenil, da namerava imeti spolne odnose s prostitutko, ter kasneje prosil za »6 gramov« kokaina. Po skupnem zajtrku sta se razšla, Nores pa se je vrnil šele popoldne, ko je Payne že kazal znake hude opitosti.

Obtožbe argentinskih tožilcev proti Noresu se osredotočajo na opustitev dolžnosti. Trdijo, da Nores ni ustrezno poskrbel za Payneovo varnost, čeprav je bil uradno njegov skrbnik. Nores je bil obtožen, da ni obvestil Payneove družine o njegovem ponovnem zdrsu v odvisnost, kar je po mnenju tožilcev predstavljalo resno malomarnost. Kljub temu je sodnik odločil, da nacionalni tožilci nimajo pristojnosti za obtožbo, kar je povzročilo pravne zaplete in pritožbe.

Noresovi obiski v hotelu so bili pogosti, vendar kratki. Po navedbah prič je Payneov prijatelj večkrat preveril njegovo stanje, vendar ni zaznal resnosti situacije. Nores je trdil, da je Payne izgledal »v redu« in ni kazal očitnih znakov vpliva drog. Kljub temu so hotelski uslužbenci poročali o Payneovem nasilnem vedenju in razbijanju predmetov v sobi, kar je povzročilo dodatno zaskrbljenost.

Odzivi Noresa na obtožbe so bili odločni. Trdil je, da ni nikoli zapustil Payna in da je storil vse, kar je bilo v njegovi moči, da mu pomaga. Nores je poudaril, da je bil Paynov skrbnik in prijatelj, ki je večkrat poskušal urediti njegovo zdravljenje v rehabilitacijski ustanovi. Kljub temu so tožilci vztrajali pri svoji obtožbi, kar je povzročilo dolgotrajne pravne zaplete.

Vloga Rogerja Noresa v Payneovih zadnjih urah je bila kompleksna in polna nasprotujočih si informacij. Medtem ko je Nores trdil, da je storil vse, kar je bilo v njegovi moči, da pomaga svojemu prijatelju, so tožilci vztrajali, da je opustil svojo dolžnost in s tem prispeval k tragičnemu izidu.