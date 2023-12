Razkrito, s čim se za božič gostijo kraljevi: njihova miza je …

Čeprav bi lahko jedli vse, kar jim srce poželi, so člani britanske kraljeve družine kljub vsemu zvesti tradiciji. Tako na njihovi praznični mizi ni specialitet, kot so kaviar, ostrige in najdražji zrezki.

Nekdanji chef kraljice Elizabete II. Darren McGrady, ki je leta kuhal za britanske kronane glave, je povedal, s čim se pogostijo:

»Vsako leto jedo isto. Kar zadeva praznične mize, je bistvu zelo dolgočasna. Ne jedo niti šunke niti drugega mesa, temveč le tradicionalnega purana,« je povedal za britanski OK Magazine.

Darren, ki je svoje veščine izpopolnjeval v slavnem hotelu Savoy, je za britansko kraljevo družino kuhal 15 let, ter skrbel za hrano vseh, od pokojne kraljice do prav tako pokojne princese Diane.

»Vsako leto smo pripravili tri purane. En je bil za kraljico in njeno družino v kraljevi jedilnici, ena za otroško mizo in en za zaposlene, tako je vsak dobil božični obrok,« je povedal chef ter dodal, da je puran postrežen s pirejem ali pečenim krompirjem, polnjen s kostanji, žajbljem in čebulo.

»Vedno je tu še brusnična omaka ter zelenjava: korenje, ohrovt in pečeni pastinak,« je pojasnil in razkril še desert: »Tradicionalni božični puding, postrežen po glavni jedi, okrašen z borovnicami in prelit z brendijem, ki služi za flambiranje.

V jedilnico so ga prinesli s plamenom na vrhu,« je pojasnil.

Pred obrokom je kraljica rada popila aperitiv, svoj priljubljeni koktajl z ginom in dubonnetom (likerjem na osnovi vina).

Bivši kraljevi kuhar je povedal še, da se kraljevi ob prazničnem obroku pogostijo s kozarčkom sladkega in aromatičnega belega traminca, h glavni jedi je postreženo rdeče vino, sledi kakšen kozarec priznane znamke šampanjca, denimo Laurent-Perrier, a je v njegovem času vse ostajalo v mejah normale.

»Kraljevi se ga ob takšnih dogodkih nikoli ne napijejo. Zgodba z osebjem je drugačna,« je zaupal chef.