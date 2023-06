Tik pred začetkom sojenja zaradi posilstva se je zvezdnik pogodil

Ta teden bi se moralo začeti sojenje proti oskarjevcu Cubi Goodingu Jr., ki ga je avgusta 2020 anonimna ženska ovadila zaradi posilstva. A ob desetih dopoldne, ko bi se z izbiro porote moral začeti proces, je v newyorški sodni dvorani vladalo mrtvilo. Prišli niso ne zvezdnik ne odvetniki obeh strani. Slabe pol ure pozneje pa se je v sodnem razporedu že črno na belem izpisalo, da sojenje odpade. Kot razlog je bilo še navedeno, da sta strani dosegli zunajsodni sporazum. Le nekaj minutk pred začetkom procesa, ki bi se glede na profil obtoženca lahko kaj hitro spremenil v medijski cirkus, se je igralec torej z domnevno žrtvijo pogodil. Podrobnosti niso znane, je pa ženska ob vloženi civilni tožbi zahtevala odškodnino šest milijonov ameriških dolarjev.

Samo preobleči se je hotela

Spomnimo, pred tremi leti je neznana ženska zvezdnika označila za posiljevalca. Po njenih besedah ga je spoznala že sedem let prej v enem od newyorških barov. Po nekaj pijačah v družbi se je domnevna žrtev odzvala vabilu, da zvezdnika spremi v sobo, le toliko, da se preobleče v nekaj manj uradnega, kar pa se je izkazalo za največjo napako v njenem življenju. Ko sta se znašla v sobi, je namreč igralec povsem spremenil prej uglajeno vedenje. Slekel se je in po njej začel grabiti, ko pa mu je ob glasnem nasprotovanju poskušala pobegniti, se je pred vrata postavil kot zid, jo vrgel na posteljo in dvakrat posilil. Tako se je vsaj glasila njena zgodba, ki pa jo je Goodingov odvetnik označil za povsem izmišljeno in pri tem še poudaril, da pričakuje, da bodo vse obtožbe opuščene. Vsaj pri slednjem se je pošteno ušel.

6 milijonov dolarjev odškodnine je zahtevala.

Obtoženemu hollywoodskemu težkokategorniku nikakor ni pomagalo, da so ga le leto prej tri ženske v precej kratkih časovnih intervalih obtožile nadlegovanja in neprimernega otipavanja. Skupaj se jih je sicer oglasilo kar skoraj 30, ki naj bi jih nadlegoval, a na sodišču so tedaj sklenile pravico zase poiskati tri. Z obtožbami nadlegovanja je opravil lani, ko je po letih zavračanja krivde obrnil ploščo in priznal neprimerno otipavanje. S tem se mu je uspelo ogniti zaporu, po sodnem odloku je moral le na polletno svetovanje, povezano z zlorabo alkohola in vedenjskimi težavami. Precej elegantno, torej brez sojenja, pa mu je zdaj očitno uspelo opraviti še z obtožbami posilstva.

Med drugimi je bilo predvideno pričanje Kelsey Harbert, ki ga je lani tožila zaradi nadlegovanja in otipavanja. FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters

Še pred tednom dni se je domnevna žrtev posilstva skrivala pred svetom, a je nato sodnik Paul A. Crotty odredil, da bo na sojenju morala razkriti svojo identiteto. Na drugi strani pa je privil tudi igralca, saj je sklenil, da bodo na sojenju zaradi posilstva lahko pričale tudi vse tri ženske, ki so ga prej obtožile spolnega nadlegovanja in poskusa spolnega napada. Skupno je bilo na prostoru za priče pričakovati kar devet ljudi, tudi zvezdnika. Ta bi med drugim verjetno povedal, da je bil njegov spolni odnos z domnevno žrtvijo posilstva povsem sporazumen in da se je pozneje hvalisala naokoli, kako ji je med rjuhe uspelo dobiti slavno osebo. Tako je menda vsaj zatrjeval odvetnikom, čeprav to nikoli doslej ni pricurljalo v javnost.

Takšnih in drugačnih neprimernosti, nadlegovanja in spolnega napada ga je skupno obtožilo okoli 30 žensk. FOTO: Cover Images