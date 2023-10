Televizijski voditelj sredi poročil bruhnil v smeh, razlog pa ... (VIDEO)

Hrvaški televizijski voditelj Adrian De Vrgna je v sredo pritegnil pozornost gledalcev, potem ko ni mogel zadržati smeha med prispevkom o nekdanjem avstrijskem kanclerju Sebastianu Kurzu.

»Kurz in njegovi nekdanji sodelavci so bili obtoženi dajanja lažnih izjav na temo prejemanja donacij tujih investitorjev, ki so prirejali razpise ...« je uvodoma dejal voditelj in nato bruhnil v smeh.

Kot pravi profesionalec, se je gledalcem takoj opravičil. »Opravičujem se!« je dejal pred kamerami, nato pa nadaljeval s poročilom in se vmes še malo zasmejal.

Videoposnetek si lahko ogledate tukaj.

»Kako malo Kurza je treba, da se narod razveseli. Hvala vam, super ste. Meni je še naprej neprijetno, ampak se dogaja. Tudi mi smo samo ljudje. Se opravičujem, če sem koga neprijetno presenetil. Rad vas imam,« je pozneje še zapisal v objavi na instagramu.